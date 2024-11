Adrián Marcelo hace estallar de risa a sus fans al reaccionar al video de Bárbara de Regil haciendo ejercicios

Bárbara de Regil se hizo viral a principios de la semana pasada, cuando un video que la tiene como protagonista se hizo viral en las redes sociales. Mientras emprendía un viaje bastante extenso, hacia un destino exótico, la influencer se puso a hacer ejercicios en un avión. Adrián Marcelo, irónico casi que de profesión, no tuvo más opción que reaccionar a este material.

Lo que pasó, innegablemente, fue llamativo. Bárbara de Regil estaba en el área de primera clase de un avión. Y como este iba a estar más de 20 horas volando, la influencer fitness se puso a hacer ejercicios. Adrián Marcelo fue apenas una aguja en un pajar de comentarios que reaccionaron a lo que hizo la famosa.

Su figura justifica el esfuerzo, pero todos estuvieron de acuerdo en que hacer ejercicios en un avión mientras estás volando a unas vacaciones, es realmente excesivo.

La reacción de Adrián Marcelo

“Bárbara de Regil ejercitándose en pleno vuelo. Ay, no seas mamón, sí es ella. No, no, no, no puede ser y créanme que yo no vine con la intención de hablar de esto, pero no puede ser”, dijo Adrián Marcelo, según reseña de Milenio.

“Está mal, Bárbara, debes aprender que tienes un problema serio, serio y lo digo. Hablen con ella. No puedes hacer eso, es una necesidad de atención, es un grito de atención que ni yo que me encanta atraerla, llegar a esto es algo terrible. Muy mal. Lo único que quiero ver en unos meses es un video en el que diga que estaba bromeando y que era un reto, que apostó. Yo necesito una explicación, no estoy a gusto”, dijo el comediante.