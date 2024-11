Adrián Marcelo ataca sin piedad a Maryfer Centeno en medio de polémica con Mr. Doctor

Adrián Marcelo sumó su opinión sobre Maryfer Centeno, quien se volvió tendencia tras una demanda que interpuso en contra de Mr. Doctor. El regiomontano desacreditó el trabajo de la grafóloga y culpó a los televidentes por creer en sus palabras.

Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, Adrián Marcelo fue analizado por Mayfer Centeno en más de una ocasión, donde demostró estar a favor del Team Mar que se conformó por Mario Bezares, Arath de la Torre, Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo.

Adrián Marcelo en 'Hermanos de Leche' Youtube (Youtube)

Adrián Marcelo se le va encima a Maryfer Centeno

Fue así que el creador de contenido aprovechó las críticas hacia la grafóloga para tomar venganza, pues se desahogó en su cuenta oficial de X: “Esta es la imbécil que se dedica a ‘analizar’ mi lenguaje corporal. Los programas de revista son un baúl sin fondo de estupideces que son tomadas como verdad por señoras ignorantes. No es culpa de charlatanes como esta inútil, sino de quien les compra sus pend...”

Seguidores del regiomontano lo apoyaron en los comentarios de dicho post: “Grítalo Adrián, hablaste por todos”, “Yo lo pensé y el patrón lo dijo. Según analiza, pero solo a su conveniencia”, “Basta de hacerle caso a personas que dicen lo que los demás quieren oír, vendidos en la industria por fama y dinero”, “No pierdas el tiempo con charlatanes vividores de la ignorancia” y “Lastimosamente hay muchos que le compran todo lo que dice”.

¿Qué pasó entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno?

Todo esto ocurre a la par de la polémica por la demanda que Maryfer Centeno interpuso contra Mr. Doctor, bajo argumentos de violencia digital y amenazas; no obstante, parece que el internet se decantó por el médico, pues la famosa grafóloga se convirtió en blanco de burlas y críticas por su trabajo.

“Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y en torno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”, respondió el médico.