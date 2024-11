¿Frida Sofía está incluida en el testamento de Silvia Pinal? Sylvia Pasquel responde

Sylvia Pasquel rompió el silencio sobre el testamento de su madre Silvia Pinal, y abordó los rumores respecto Frida Sofía, quien formaría parte del grupo de personas que recibirán los bienes de la primera actriz.

La relación de Frida Sofía y su familia se dañó rotundamente tras señalar a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual; por esta razón, existen especulaciones respecto a la aparición de su nombre en el testamento de la diva del cine de oro mexicano.

Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre el testamento de Silvia Pinal

Ahora que se reportó el grave estado de salud de Silvia Pinal, existe la duda de qué pasará con la fortuna de la actriz, por lo que reporteros del programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside abordaron a Sylvia Pasquel para cuestionarla sobre la situación, pues una revista indicó que Frida Sofia está incluída en el testamento.

Silvia PInal

“Que nos crean a nosotros como familia, nada de eso es cierto. El testamento se abrirá cuando se tenga que abrir, pero ahorita nadie sabemos nada, ni nos preocupa, no estamos pendientes de eso”, respondió Pasquel.

De la misma manera, aseguró que ella no tiene necesidad de recibir el dinero de su madre: “Yo llevo toda mi vida trabajando, yo no necesito del testamento de mi mamá. No necesito un peso de mi mamá”.

También habló sobre sus sentimientos respecto a Frida Sofía: “Mi familia es mi familia, claro que a mí me gustaría que las cosas estuvieran bien en todos los sentidos, pero ya no depende de mí, depende de la personalidad, de la educación, de las vivencias, del corazón de cada persona. Yo aquí estoy en mi trinchera, con mi familia, con mi mami, con mi hija, con mis nietas”.

“Yo no tengo por qué estar opinando, ni por qué estar reclamando, cada quien hace de su vida un papalote y cada quien se hace responsable de sus actos”, concluyó.