Maryfer Centeno en medio de críticas tras analizar lenguaje corporal de Belinda

Maryfer Centeno volvió a acaparar la atención en redes sociales, convirtiéndose en tendencia tras el enfrentamiento legal con Octavio Arrollo, conocido como Mr. Doctor. La polémica se intensificó luego de que la grafóloga compartiera en TikTok un análisis en el que comparaba a personas humildes y presumidas, utilizando como ejemplo un video de Belinda cortando un trompo de carne al pastor.

“Belinda en los tacos disfrutándole y otros presumiendo lo mucho que tienen. Cuando presumes y te diré lo que careces, cuando una persona es extremadamente presumida, que además me parece una observación muy interesante, este fenómeno se conoce como la compensación, es decir, como no puedo trabajar con mis sentimientos de inferioridad y como me siento inseguro, pues tengo que presumir y buscando que los demás nos validen”.

De acuerdo con la reconocida grafóloga de los famosos, las actitudes presumidas suelen estar relacionadas con profundos complejos personales, que en muchos casos evidencian inseguridades y un marcado sentimiento de inferioridad.

“Todos conocemos a alguien que se la pasa presumiéndonos, absolutamente todos; no es más que la necesidad de validación externa, no es más que el reflejo de una gran inseguridad (...) son desafortunadamente muchos complejos. En lugar de que ser presumido te abra las puertas, pues hace que caigas mal”.

Usuarios reaccionan a video de Maryfer Centeno sobre Belinda

Los comentarios sarcásticos en redes sociales aluden a una antigua declaración de Maryfer Centeno en el programa ‘Hoy’, que volvió a ser tema de debate después de que Mr. Doctor desestimara la idea de que escribir ciertas frases con un color específico pueda contribuir a la pérdida de peso, argumentando la falta de respaldo científico.

Además, algunos usuarios en la popular plataforma de videos compararon a Centeno con Marilyn Cote, conocida como la “falsa psiquiatra mexicana”. Cote fue detenida tras ser acusada de ejercer sin preparación académica, falsificar cédulas profesionales y enfrentar múltiples denuncias en su contra. Estas comparaciones han intensificado las críticas hacia la grafóloga.

“Belinda nunca ha presumido nada”.

“La Beli es fanática de los tacos, tanto así que en una ocasión hasta cuido a una niña mientras se comía un taquito”.

“Marifer esto que hace Belinda se llama marketing”.

“Y las personas que piensan que “pueden” describir a otros con su letra o su mirada... ¿cómo se llama?, el descaro”.