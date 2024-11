Nicola Porcella revela si ‘Soltero cotizado’ fue un fracaso

El pasado 29 de octubre, inició la trasmisión de ‘Soltero Cotizado’, una reality show en donde se muestra a Nicola Porcella elegir entre 18 mujeres, hasta que una de ellas logre conquistar su corazón.

Sin embargo, tras aproximadamente 17 episodios, el programa llegó a su fin y, según lo indicado por Álex Kaffie, esto se debe a que no fue del agrado de la audiencia, ya que los televidentes supuestamente, los televidentes prefirieron sintonizar otro canal.

¿'Soltero Cotizado’ fracasó?

En medio de una entrevista, Nicola Porcella habló un poco sobre el reality show ‘Soltero Cotizado’, el cual ha sido catalogado como un fracaso, aunque al parecer el famoso no está de acuerdo con esta teoría.

“Lo que pasa es que es un programa multiplataforma, entonces si me dicen: ‘No le está yendo bien en televisión abierta, pero es tendencia en Vix todos los días, pero en redes también. Entonces es complicado medirlo”.

El segundo finalista de la primera temporada de ‘La Casa de los famosos’, indicó que a pesar de los resultados de este reality show, él continúa con su trabajo. “Yo sigo chambeando, yo sigo haciendo lo mío”, indicó.

Asimismo, Porcella agregó que le hubiese gustado tener una segunda temporada de ‘Soltero Cotizado’, pero esta vez no quisiera que fuera con él, sino con una famosa mujer, la cual tendrá que dejar que varios hombres la conquisten, aunque, también dijo que por ahora esto no pude ser posible.

“Bueno, eso lo decidirá Televisa no yo. Medirlo ahorita, medir un programa que está en Vix, que está en internet, está complicado”.

Por otro lado, Nicola dio a conocer su pensar con respecto a las críticas, indicado que él no es perfecto y hablando de lo mucho que le ha costado llegar hasta donde se encuentra ahora.

“Como lo dije, nunca fui perfecto. Me porté mal muchas veces, se me subió la fama. Dios y la virgen me enseñaron a caerme a estar cuatro años sin trabajo, sin poder pagar una escuela, sin poder pagar mi departamento para que yo aprendiera. Yo tuve que aprender a la mala, pero abrazo todos mis errores”, dijo.