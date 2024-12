“La feria no ha perdido fama, ni prestigio, ni tamaño”: Marisol Schulz, directora de FIL Guadalajara

A Marisol Schulz pocas cosas la sacan de sus casillas, suele tener una apariencia tranquila y paciente, así sea en los días más intensos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). La directora vive una edición más de la fiesta de los libros y nos compartió algunos detalles antes de entrar a la entrevista, “no creas que duerme uno mucho en estos días, hay muchos pendientes, pero no me quejo, es parte también de la dinámica”.

Marisol Shulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. (Photographer: Oscar Del Toro, Foto: Josue Nuando.)

¿Cuáles son los logros y retos de la FIL?

— Siempre he dicho que los logros no los voy a presumir yo, pero puedo decir que nos han tocado grandes retos en esta trayectoria al frente de un gran equipo, porque nunca lo hago de manera independiente ni unitaria. Es una labor de un gran equipo, de otra manera no podría ser. Creo que uno de los puntos importantes es que la feria no ha perdido fama, ni prestigio, ni tamaño, ni todo lo que realmente hace de la feria lo que es, sino que hemos ido ganando incluso premios, como el Princesa de Asturias (2020) o la insignia de la Orden de Rio Branco de Brasil (2022); es decir, la feria se ha ido consolidando y cada vez es más internacional con mayor presencia de países de otras partes del mundo. Hemos enfrentado grandes retos, uno de ellos la pandemia, pero hemos salido adelante a pesar de todo eso.

Esta edición está enmarcada por la elección de la primera presidenta de México y la primera rectora en la UdeG.

— Es un ambiente general, porque obviamente nuestra feria es de una universidad (de Guadalajara) que es autónoma y, que en este sentido, no depende de instancias gobernadoras. El hecho de que haya una mujer presidenta sí influye en muchos ánimos. El caso de la elección de rectoría, no va a llegar la persona que sea elegida; es decir, no va a llegar directamente como rectora a la feria porque asumirá el cargo el 1 de abril. Sin embargo, sí va a manejarse un ambiente diferente.

¿La FIL ha pasado por algunas injusticias o que sea poco valorada?

— Ha habido momentos en los que se nos ha atacado, bueno, incluso tuvimos una manifestación en contra de la feria, lo cual es un poco surrealista porque es la institución cultural de la que más debe presumir este Estado, pienso yo, digo fuera de todo tipo de modestia. Realmente, la feria da la vuelta al mundo por su prestigio y habla bien de Guadalajara y habla bien de Jalisco el tener una institución como la FIL. Entonces, claro que es injusto que se nos quiera categorizar de una manera o encuadrar en una línea de pensamiento, que por cierto no tenemos; es decir, la feria -como tal- no tiene una agenda política, es una institución como un organismo o un gran festival cultural que tiene que atender a todas las manifestaciones artísticas y las formas de pensamiento.

¿Qué no está permitido dentro de la FIL?

— Tienen cabida todas las voces que vienen a dirimir de manera democrática y de manera muy libre distintos puntos de vista en el marco de la FIL. Siempre y cuando esas voces no inciten a la violencia y curiosamente la violencia, que no fue violencia, pero una situación muy extraña, fue una manifestación en contra de la FIL, pues que sí pudo haber generado algo incómodo para nuestros asistentes.

Se decía que Argentina no llegaría con stand por el tema económico, ¿es cierto?

— No, no es un error. Argentina sí viene con un gran stand, no está apoyado por el gobierno argentino, pero la Cámara y los editores argentinos tienen un muy buen stand y tienen presencia de una manera privada, no con apoyo gubernamental.

También se abre a las plataforma de TikTok y Netflix, ¿qué participación tienen?

— Netflix va a trabajar en un panel, se va a discutir lo que implica llevar de un libro tan importante como Pedro Páramo a la pantalla. Se va a hablar de lo que es del cine y de la literatura del libro a la pantalla. Hay una alianza con TikTok para promover contenidos, pues pensamos que hay mucha gente de la nueva generación que se informa a través de TikTok, también de una manera seria. No solamente hay muchos videos o reels con temas menos serios, es que no quisiera tacharlos de superficiales, porque hay unos que no son, pero no están ligados a la literatura. Hay toda una corriente de promover grandes temas, como es el literario, a través de los reels, eso me parece interesante, porque hay una generación que está acudiendo a esas plataformas para enterarse.

<i>“El chiste de una feria de libros no solo son sus contenidos, sino dejarse encantar, en el sentido casi mágico, por un libro que se les va a aparecer en algunos de los stands de las dos mil 400 casas editoriales. De seguro, van a encontrar un libro que les puede cambiar la vida”</i> — Marisol Shulz

¿Alguna anécdota especial en estos 12 años?

— Me tocó llegar a la feria el año en que falleció Carlos Fuentes. Creo que de las personalidades que me ha tocado tratar, que me han conmovido mucho recibir en Guadalajara, y hablado por unos momentos fue con José Mujica. Tuve mucho contacto con José Saramago, a quien me tocó acompañarlo varias veces a la feria. La FIL tiene anécdotas, antes y ahora, como directora.

Si la FIL Guadalajara fuera un libro, ¿qué título le pondrías?

— Pues un libro abierto, que se escribe todos los días.

Recomendaciones de Marisol Schulz

No dejen de pasear por todos los stand.

En cuanto a actividades, pues tenemos figuras interesantes que vienen este año, concretamente para el área de literatura viene el Premio Nobel de Tanzania, el señor Abdulrazak Gurnah, el tener un Nobel siempre llama mucho la atención. También, en el área de FIL Ciencia viene otro Premio Nobel de Química, Morten Peter Meldal.

La FIL Niños tienen un espacio mágico, vuelvo a la palabra mágico, porque se hace la magia nada más nueve días al año. Los niños no solamente se lo pasan de maravilla, no solamente aprenden, no solamente disfrutan con los talleres donde tienen actividades, de verdad salen con otro punto de vista.