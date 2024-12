¿Grafóloga le lanzó indirecta a Maryfer Centeno? Dice que analizar autógrafos es un show

A raíz de toda la polémica en la que ha estado envuelta Maryfer Centeno en las últimas semanas, ha resurgido un video de otra experta en grafología afirmando que analizar autógrafos era un show.

Se trata de Vilma Naranjo, quien en una entrevista confesó que hace un tiempo un programa de televisión se puso en contacto con ella porque querían que hicieran perfiles de los famosos en base a sus firmas.

“Una vez me invitaron a un programa de televisión, donde me dijeron si podía analizar unas firmas de unos artistas y creo que mi respuesta no les gustó, porque ya no me volvieron a invitar”, empezó a contar Vilma Naranjo.

Usuarios afirman que Maryfer Centeno no tiene ética profesional

“Mi respuesta fue: ‘si tú me traes la rúbrica legal de este actor, yo te puedo hacer un perfil, pero si tú quieres que yo haga la rúbrica de un personaje, ese personaje no existe’”, continuó Vilma Naranjo.

Entonces, explicó que los artistas preparan sus autógrafos para que se vean bien y vayan acordes a su personaje, pero la firma que colocan en los documentos legales es la que refleja su verdadera personalidad.

“La firma legal es la analizable, no la del personaje que estás creando… Entonces, me dijeron muchas gracias e invitaron a otra persona que sí estaba dispuesta a caer en este show”, sentenció Vilma Naranjo.

En vista de que recientemente Maryfer Centeno analizó el autógrafo de Silvia Pinal, para sacar un perfil de su personalidad, los usuarios encontraron el video de la entrevista de Vilma Naranjo, quien también es experta en este campo, para desmentirla y comprobar que no era una persona con ética profesional.

Desde que Mr Doctor expuso las mentiras de la grafóloga, los usuarios consideran que Maryfer Centeno es parecida a Marilyn Cote, porqué ha compartido ciertas afirmaciones que carecen de pruebas científicas, además, de que su influencia en los medios y hasta en asuntos legales es cada vez mayor, lo que resulta preocupante.