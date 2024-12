Eugenio Derbez revela quiénes fueron su inspiración para dedicarse a la comedia

Eugenio Derbez se encuentra promocionando la nueva temporada de su serie “LOL: México” de Amazon Prime Video y en una reciente entrevista reveló quiénes fueron las figuras que lo inspiraron y llevaron a dedicarse a la comedia.

El actor estuvo en el programa de Chumel Torres, “La Radio de la República”, de Grupo Fórmula, quien le confesó que él fue su inspiración para dedicarse a la comedia, así que quiso saber quién era el suyo.

“¿Quién es el Eugenio, de Eugenio?”, le preguntó Chumel Torres a Eugenio Derbez, quien se mostró conmovido por ese comentario, y respondió que creció viendo a Héctor Suárez.

Eugenio Derbez asegura que es fan de Héctor Suárez y Andrés Bustamante

“Te puedo decir que crecí viendo en México a Héctor Suárez y en Estados Unidos a Peter Sellers; me encanta la manera como dice las cosas sin ningún esfuerzo. Y de los ingleses, Monty Python. Soy fan cabrón de Andrés Bustamante”, contestó Eugenio Derbez.

Por lo tanto, el humor y trabajo de Héctor Suárez y Peter Sellers lograron inspirar a un joven Eugenio Derbez para seguir sus pasos en el mundo de la comedia, y le funcionó ya que ahora es una de las figuras más importantes de México.

Además, se revela fan de Andrés Bustamante, quien apenas le lleva dos años, y considera que es otro humorista mexicano con un gran talento, algo con lo que estuvo de acuerdo Chumel Torres.

Por otro lado, Eugenio Derbez confesó que hay momentos en los que se ha llegado a sentir abrumado por la cantidad de proyectos que acepta: “Llega un momento en el que me doy cuenta que ya no sé a lo que le estoy diciendo sí. Hay veces que estoy en un compromiso que me pregunto: ‘¿qué hago aquí o cómo llegué aquí?’. Hay veces que estás en cosas que ya no te hacen tan feliz como al inicio de tu carrera, que tienes el tiempo de crear y escribir”.