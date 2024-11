Así fue el encantador reencuentro de Eugenio Derbez con su nieta, Tessa

Los genes del artista Eugenio Derbez son bastante fuertes, pues no solo sus hijos son muy parecidos a él, sino también el de su nuevo nieta, Tessa.

Tessa González, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, llegó al mundo el 30 de junio de este 2024 para unir a las familias. Antes de su nacimiento, sus abuelos paternos, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, no se podían ver las caras. Sin embargo, el nacimiento de la pequeña sensibilizó los corazones y ahora hay un reencuentro de la relación entre todos.

¿Se mantiene esa unión? No lo sabemos, pero hasta ahora no hay indicativos de que no. Han pasado casi cinco meses de su nacimiento y la pequeña ha tenido reencuentros individuales con sus abuelos, tíos y la constante presencia de papá y mamá.

Una de las visitas más recientes fue de parte de su abuelito Eugenio Derbez, quien aprovechando un paso por la Ciudad de México no perdió la oportunidad para ver cómo viene creciendo la pequeña Tessa.

El reencuentro quedó retratado en la cuenta de Instagram de Tessa, que obviamente es administrada por sus representantes José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

En la imagen se aprecia a un abuelo enternecido con la pequeña bebé en sus brazos. Fiel a su estilo, Eugenio está haciendo gestos para intentar hacer reír a la bebé. No sabemos si lo logró pero el encuentro nos dejó una hermosa postal para las redes sociales, que les compartimos a continuación.

“Ha de decir ese señor se me hace conocido”, “El abuelo Eugenio siempre te cuidará mi niña hermosa, los dos son un amor”, “Tessita idéntica hermosa a su papá, abuelito Eugenio Derbez y a su tía Aitana”, fueron algunos de los comentarios en las redes.