Chisme No Like despide empleados sin liquidarlos; Javier Ceriani y Elisa Beristain no dan la cara

Chisme No Like Despide a empleados

Chisme No Like llegó a su final. Fue el pasado sábado 28 de noviembre que trascendió la noticia de que el programa de youtube se termina.

El comentarista de espectáculos Álex Kaffie informó que tenía información de que el show conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain se terminaría.

En una nueva transmisión Kaffie reveló que el equipo de producción de Chisme No Like fue notificado del final del espacio sin embargo algunos de los trabajadores no habrían sido liquidados como corresponde.

Chisme No Like despidió a empleados sin liquidarlos

De acuerdo con Álex Kaffie el equipo de trabajo de Chisme No Like que estaría conformado por unas 10 ó 15 personas fue informado de que el programa llegaría a su final por lo que eran libres de buscar trabajo.

El conductor de Sin Lisonja reveló que los empleados solamente recibieron el pago correspondiente a la quincena que corre pero ninguno de ellos recibió la liquidación correspondiente a la finalización del ciclo laboral.

Además informó que solamente dos de los trabajadores de la emisión conservaron su empleo, debido a que estarán generando material para el canal.

Se trata del reportero del programa y jefe de edición quienes continuarán subiendo contenido a la plataforma pero sin la presencia de Javier y Elisa.

Javier Ceriani y Elisa Beristain no dieron la cara

Kaffie también informó que los trabajadores fueron informados del final de su trabajo por medio del contador de la empresa que produce el programa y que hasta el momento ninguno de los conductores les ha dado una explicación.

El comentarista también dijo que la producción comentó que existe la posibilidad de que en enero los vuelvan a recontratar, sin informarles si será en el mismo programa o en uno nuevo.

Cabe mencionar que Javier Ceriani ha comenzado a promover en las redes sociales su canal en solitario.