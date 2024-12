Javier Ceriani abandona ‘Chisme No Like’ y lanza su propio canal de youtube

Javier Ceriani abandona Chisme No Like

Javier Ceriani está fuera de Chisme No Like. Luego de que el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain dejara de transmitir en vivo desde hace algunos días, el público comenzó a cuestionar los motivos.

El comentarista de espectáculos Álex Kaffie informó a través de su canal de youtube que la emisión llegaría a su final luego de que trabajadores del programa fueran informados que este se acabaría.

Ahora Alfonso Martínez a través de su canal de youtube dio a conocer la primicia de que Javier Ceriani quedaría fuera del programa de Elisa Beristain tras haber anunciado este martes 3 de diciembre el lanzamiento de su propia plataforma.

Javier Ceriani abre su propio canal de youtube

A través de ‘El canal de Ponchote’ el conductor mencionó los rumores acerca de que el programa llegará a su final y comentó que Javier Ceriani ha comenzado a subir sus propias notas usando etiquetas en las que ya no menciona al programa de youtube.

Mientras realizaba la transmisión Ceriani publicó en sus historias de Instagram el anuncio de que que lanzará su propio canal por lo que le pidió a sus seguidores que lo sigan en su propio canal.

Ponchote comentó que esta sería la confirmación de que Javier trabajará por su propia cuenta en internet.

¿Chisme No Like cambiará de conductor?

El youtuber también comentó que sabía de manera extraoficial que es un hecho la salida de Javier Ceriani aunque aún no definen si Chisme No like continuará con otro conductor o si Ceriani podría alternar su participación con Elisa Beristain y sus contenidos propios.

Ponchote también dijo que Javier ha estado informando acerca de los despidos que habrá en la cadena Univisión sin embargo no ha hecho ningún comentario acerca de su salida de la emisión.

Hasta este momento ni el programa de youtube ni Elisa Beristain han hecho comentarios al respecto.