Karla de la Cuesta afirma que ‘la pared tendría más corazón’ que Gloria Trevi

Karla de la Cuesta llegó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su libro Todo a la luz, una obra autobiográfica donde detalla su experiencia como víctima indirecta del llamado clan Trevi-Andrade y expone las secuelas que este escándalo dejó en su vida y en la de su familia.

La abogada y conferencista, reveló a Publimetro que pasó por muchos obstáculos antes y después de sacar el libro, incluso sigue recibiendo amenazas.

“Las represalias siguen. Ahorita, simplemente me mandan mensajes y me dicen, no sé si lo cumplan o no, pero que van a venir a la FIL a atacarme y muchas cosas todo el tiempo. Me mandan mensajes de dónde voy a estar, entre los clubes de fans de Gloria (Trevi) y revelan ubicaciones mías personales, cosas que realmente son muy delicadas; es duro, pero ha sido más duro estar en silencio”, contó Karla de la Cuesta.

Qué les dirías si te los encuentras en este momento: “Nada, la pared escucharía más, la pared tendría más corazón”.

Karla de la Cuesta revela que siguen las represalias por hablar de Gloria Trevi

Todo a la luz expone los abuso y explotación que padeció hasta que la cantante y el productor fueron detenidos en Brasil en 2000, “tengo derecho a la libertad de expresión, tengo derecho a contar mi historia, tengo derecho como activista y como abogada; tengo derecho, porque este es un trabajo de investigación y jurídico, es mi derecho. Me parece un grupo coercitivo, que es el grupo que sigue a la cantante Gloria Trevi, que se comporte como una secta que trata de destruirte, pero es en realidad el reflejo de lo que vive tanta gente que no puede romper el silencio en muchas otras situaciones”.

Karla de la Cuesta, a través del libro, quiere que la gente vea este caso, no como un chisme que cimbró el mundo del espectáculo, sino como un caso que expone la falta de justicia en México.

“Ha sido terrible el poder recordar todo lo que ocurrió y no sólo recordar sino leerlo, porque este libro está basado en el expediente oficial del juicio que se llevó a cabo en Chihuahua que revela una radiografía precisa de cómo era el modus operandi, en este caso criminal, que dejó tantas víctimas totalmente desprotegidas totalmente sin derechos de acceso a la verdad y a la justicia. Se ha tratado como un chisme en el medio del espectáculo, eso ha sido profundamente doloroso para las víctimas que no se les haya dado la dignidad, de como víctimas, de un verdadero caso criminal. Creo que Toda a la luz refleja eso, esa necesidad de ser escuchadas y que nunca es tarde para romper el silencio y ponerse de pie”, explicó.

Karla de la Cuesta acude a organismos internacionales

“Llevamos nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que se encarga de juzgar a los países, porque queremos lograr que México entregue cuentas y que se responsabilice por las omisiones tan deliberadas que llevó a cabo en el juicio de Chihuahua, haciendo dos absoluciones y una sentencia condenatoria con la mínima, habiendo por lo menos 11 víctimas. Pido una disculpa sobre todo del Estado Mexicano, me refiero a México como gobierno, como país. Una disculpa por lo que hizo en esas sentencias y que los casos se reabran, que México pueda decir, les fallamos”, dijo De la Cuesta.

<i>“Queremos una disculpa de México, eso es lo que queremos, porque es la única forma no sólo de cambiar nuestra historia, sino de cambiar la historia de las víctimas de esta y las siguientes generaciones. Mientras no se reconozca lo que se hizo, estamos condenados a que se repita una y otra vez”.</i> — Karla de la Cuesta

Karla de la Cuesta vs. Gloria Trevi

Al preguntarle que hay de cierto sobre un documental basado en su historia, Karla de la Cuesta respondió, “lo que pasa es que así como la señora Gloria hizo todo lo posible por parar mi libro, pues sabemos que también ha hecho todo lo posible por amedrentar a algún otro de los proyectos que hemos tenido. La gente (productores) ha tenido miedo de enfrentarla y ha preferido no hacer los proyectos, pero vamos a ver si al final lo logramos”.

Compartió cuándo fue la última vez que vio a Sergio Andrade y Gloria Trevi, “a él hace 24 años, desde que lo detuvieron en Brasil nunca lo volví a ver, porque nunca lo vi ni en la cárcel ni en ningún otro lado. El día que salió del departamento con Gloria y los detuvieron a los dos en Brasil, ese fue el último día que los vi. A ella la volví a ver hace unos 10 años que me la encontré en una radiodifusora y trató de acercarse a mí, pero por fortuna no lo logró”.

Karla de la Cuesta presentó su libro Todo a la luz en la FIL Guadalajara (Foto: Gabriela Acosta)

<i>“En su momento mi mayor miedo era perder a mis hermanas, porque como en todo grupo criminal coercitivo que pudiera tener elementos sectarios, si tú desobedeces las órdenes del líder o los líderes pues las represalias son enormes”</i> — Karla de la Cuesta

Karla de la Cuesta señaló que siguen las amenaza y ataques en su contra, “tenemos evidencias de las acciones que están buscando varios de los señalados, las dos señaladas como probables responsables y sus parejas han estado amenazándonos, han estado atacándonos y han estado difamándonos. Han estado haciendo muchas cosas en nuestra contra para tratar de silenciarnos, porque te digo somos muchas no sólo porque yo estoy sacando el libro, en realidad somos muchas y nos están tratando de hacer mucho daño y por supuesto que nos da miedo”

Al pedir que mencionara los nombres de las señaladas dijo, “Gloria y su esposo; María Raquenel (Mary Boquitas) y su esposo.

Explicó que hay más de diez víctimas sobrevivientes de este caso que están unidas y que la mitad hace proyectos como libros y podcasts, “algunas otras están resguardadas, aunque todas son conocidas, pero no han vuelto a dar la cara pero estamos unidas en procesos jurídicos como el que estamos llevando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no nos quedó de otra porque ya no aguantábamos más, ya no aguantábamos más mentiras”.

Para terminar agregó, “todavía en el 2023 sale una bioserie totalmente humillatoria, mentirosa, revictimizante, difamatoria y pensaban que íbamos a guardar silencio por siempre, pero no hay plazo que no se cumpla. Yo tengo un podcast con otra de mis compañeras que se llama Aline Hernández, otra de las sobrevivientes hizo un podcast también Liliana Regueiro, donde estamos hablando de lo que hemos vivido”.

Primer encuentro con Gloria Trevi y Sergio Andrade

La abogada, recordó cómo fue este primer encuentro afortunado-desafortunado con Sergio Andrade y Gloria Trevi.

“Todo empezó con un club de fans al que yo pertenecía siendo una adolescente. Fuimos a un evento de fans donde íbamos a recibir a Gloria que venía de una gira, le pedí a mis papás que nos trajeran hasta la Ciudad de México, porque soy de Puebla, ese fue el inicio de una historia que hasta el día de hoy, tristemente, no termina porque seguimos. Toda la luz ha sido el resultado no sólo de lo que vivimos todos esos años en explotación, en esclavitud, sino lo que hemos vivido estas más de dos décadas de humillación, de revictimización, donde los proyectos que principalmente ha hecho Gloria pues nos han lastimado profundamente”.

Puntos claves de Todo a la luz de Karla de la Cuesta

Karla narra cómo este escándalo afectó profundamente a su familia. Explica los métodos de control psicológico y físico que Andrade ejercía sobre las jóvenes y el rol ambiguo de Gloria Trevi, quien alternaba entre víctima y colaboradora.

El libro detalla el dolor, la incertidumbre y la estigmatización que vivió su familia durante los años en que Karina estuvo sometida al abuso.

Karla narra el proceso de rescate de su hermana y el regreso de Karina Yapor a un entorno completamente diferente, marcado por el trauma. Este capítulo se enfoca en los esfuerzos por reconstruir sus vidas y enfrentar la opinión pública.

Uno de los ejes centrales del libro es el proceso de Karla para superar el miedo y hablar abiertamente sobre lo ocurrido. Esto incluye su participación en la lucha por la justicia y su decisión de usar su voz para ayudar a otras víctimas de abuso.

Aborda los esfuerzos legales para que Sergio Andrade y Gloria Trevi fueran responsabilizados. Explica las dificultades del proceso judicial y la frustración que sintió al enfrentarse al sistema.

El libro culmina con un mensaje de resiliencia. Karla reflexiona sobre la importancia de sacar a la luz las verdades dolorosas, trabajar en la sanación emocional y ser una fuente de apoyo para otras personas que hayan enfrentado abusos similares.