Martha Figueroa arremete contra Pepillo Origel por su video sobre Silvia Pinal

Pepillo Origel ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales donde arremetió contra los hijos de Silvia Pinal por no haberlo invitado al funeral ni al homenaje póstumo, motivo por el cual su colega y compañera, Martha Figueroa, le pide no contribuir más al dolor de esa familia.

El periodista explicó que, como no se llevaba bien con Iván Conchegrus, quien es un amigo cercano de la familia, decidió no presentarse al homenaje póstumo de la última diva del cine de oro mexicano, para no encontrarse con él.

“A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era ‘Efi’ que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal. Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey y ahí estaban, así es que no recibieron las cenizas”, fue lo que reveló Juan José Origel.

Martha Figueroa y Andrea Legarreta no están de acuerdo con lo que dijo Pepillo Origel sobre la familia de Silvia Pinal

En el programa “Hoy”, los conductores hablaron del video que compartió Juan José Origel, en el que dijo que los hijos de Silvia Pinal preferían irse a comer que estar presentes en la cremación de su mamá.

“Yo lo único que sé es que Pepillo tenía problema con un amigo cercano a la familia Pinal, entonces no quería estar, dicho por él, en el mismo espacio donde este amigo estaba”, empezó Martha Figueroa.

Mientras que Andrea Legarreta expresó que, si bien Pepillo Origel era un adulto al que nadie tenía que decirle qué hacer, además de que comparte una linda historia con Silvia Pinal, si cree que debió reservarse ciertas opiniones en estos momentos.

“Creo que sí hay ciertos comentarios que a veces, por amor a nuestras amistades y familia, aunque lo pienses, mejor nos los quedamos”, detalló la conductora de “Hoy”.

Palabras con las que Martha Figueroa estuvo de acuerdo: “Yo estoy contigo y sí creo que no hay que hacer olas en este momento. Hay que respetar los días que está viviendo la familia porque no necesitan nada extra de lo que están viviendo, que es la muerte de doña Silvia, que la gente los agobie (…) No cooperes con más dolor”.