Pepillo Origel asegura que Silvia Pinal le heredó el cuadro de Diego Rivera

Tras la muerte de Silvia Pinal y las especulaciones sobre su herencia, se revivieron las palabras de Pepillo Origel, en las que asegura que la primera actriz le obsequió el famoso retrato que le realizó Diego Rivera en 1956.

Silvia Pinal falleció el jueves 28 de noviembre en el hospital, rodeada de sus seres queridos. Todo México se vistió de luto ante el suceso, incluyendo a celebridades que enviaron su pésame a la familia y expresaron su dolor ante la pérdida de una de las últimas divas del cine de oro mexicano.

Pepillo Origel afirma que el cuadro que Diego Rivera pintó para Silvia Pinal es suyo

A raíz del sensible fallecimiento de la actriz, se revivió una conversación de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, en la que le afirma a Martha Figueroa que Silvia Pinal decidió heredarle su cuadro pintado por Diego Rivera: “Ya está todo arreglado, porque yo he platicado con la señora Pinal, ya sabe, ya me contó; bueno, hasta a mí me dejó herencia”.

En la misma plática que sucedió tiempo atrás, el comunicador mencionó que dejará la pieza en un museo: “El cuadro de Diego Rivera, nada más que lo voy a prestar a un museo”.

Dicho video fue recuperado por la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’, donde internautas expresaron su opinión: “Todos sabemos que es un rastrero interesado”, “Silvia Pinal le ‘regaló’ ese cuadro a todos, o todo mundo jura que se lo regalaron”, ¿Ya está delirando Pepillo, o acaso está senil?”, “Se vale soñar”, y “Según el cuadro es patrimonio nacional, así que no creo que Pepillo pueda heredarlo”.

¿Por qué el cuadro de Silvia Pinal no se puede vender ni heredar?

La obra de arte de Diego Rivera está valuada en 3 millones de dólares. Aunque se tiene una estimación del precio de la pintura, la realidad es que no es posible ponerla a la venta, ya que de acuerdo a una entrevista que se llevó a cabo en 2013, al momento de la muerte de la diva, la pieza sería donada al Museo Estudio Diego Rivera.

De esta manera, el cuadro se preservará como patrimonio artístico de la nación.