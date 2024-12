“Algo me sucedió en mi cerebro”, Yolanda Andrade habla de su estado de salud

Yolanda Andrade sigue enfrentando una crisis de salud que ha dejado graves secuelas; al respecto, la conductora mexicana compartió un video desde sus redes sociales para revelar detalles sobre su estado actual.

La presentadora de televisión sigue manteniendo alerta a sus seguidores, amigos cercanos y familiares, ya que presentar complicaciones en su estado de salud luego de una recaída, por lo cual se mantiene alejada de los foros de grabación para enfocarse en su recuperación.

Yolanda Andrade (Redes Sociales)

Yolanda Andrade revela detalles sobre su estado de salud

Fue el programa ‘De Primera Mano’ el que retomó el video de Yolanda Andrade, señalando los motivos principales de su visita a Los Ángeles.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí, me voy a ir a un hospital a Los Ángeles, para hacerme otros chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz”, dijo.

Además de una serie de complicaciones en su estado de salud, la conductora aseguró que la recaída generó una depresión y otros temas relacionados con la salud mental.

“Eso fue de repente, de repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y obviamente una gran depresión, que es otro tema de salud mental”, comentó.

Yolanda Andrade (Twitter)

Pese a que la famosa presentadora de televisión intentó retomar su vida cotidiana sin importar su crisis de salud, explicó que en un momento todas esas actividades la superaron.

“Porque tu cuerpo, tu mente, te dice otra cosa y tu cuerpo no responde de un día para otro y se me cayó el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme y aún así, hacía los programas que me motivaban, en estos momentos acabo de hacer unos, que la verdad me troné”, añadió.