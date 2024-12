Eleazar Gómez habría sido despedido de su trabajo junto a su novio por sus adicciones

Eleazar Gómez e Ian García estarían fuera del proyecto ‘Bandidos Experience’ debido a su falta de compromiso y a su gusto por los excesos. La supuesta pareja de novios no podría controlar sus adicciones, hecho que los llevó a ser despedidos del show.

Un miembro de la producción de ‘Bandidos Experience’ se puso en contacto con TVNotas para revelar cuál es la situación de los integrantes del espectáculo: “Esta situación nos tiene muy preocupados. Ian García y Eleazar Gómez quedaron fuera de ‘Bandidos Experience’. El primero ya es definitivo y el otro en las próximas semanas”.

De la misma manera, explicó las razones detrás de la decisión de la producción: “Esto sucedió porque no supieron controlar sus ganas de enfiestarse. Ambos nos decepcionaron. Creímos que eran personas profesionales y no es así. ¿De qué les sirve tener un cuerpazo y una cara bonita si son unos irresponsables e incumplidos? Mis compañeros dicen que supuestamente toman alcohol sin medida y que al parecer no controlan sus adicciones”.

“Lo hicieron tantas veces que el productor les puso un ultimátum. Les dijo que si no se aplicaban los dejaría fuera. Sobre todo porque ninguno mostraba compromiso. Nunca iban a los ensayos y no se sabían las coreografías. No saben trabajar en equipo. Para colmo exigían que los tratáramos como divos”, agregó.

¿Eleazar Gómez e Ian García son novios?

Asimismo, la fuente abordó los rumores sobre una supuesta relación entre el Wapayaso y el exnovio de Dana Paola, pues debido a su cercanía, especulaciones comenzaron a surgir: “Con respecto a Ian, él hace todo lo que le dice Eleazar, parecen uña y mugre. Incluso solo les falta dormir juntos. Argumentan que todo el tiempo están juntos y no hay ni un solo momento que se separen”.

“Por eso corrieron a Ian, es un hombre muy desordenado e irresponsable. Eleazar todavía no está fuera porque hay contratos (...) Yo creo que empezando 2025 ya no lo verán, no sé si le quiera dar una segunda oportunidad, tendría que cambiar, necesita ayuda”, mencionó.