Mr. Doctor tunde a Maryfer Centeno por agresión hacia Alfredo Adame

En medio de la polémica por la demanda que Maryfer Centeno levantó contra Mr. Doctor, se desarrolló un nuevo problema entre la grafóloga y Alfredo Adame, quien incluso tiene planes de interceder amparado por la Ley Olimpia. Ante los hechos, Mr. Doctor se pronunció.

Recientemente se dio a conocer que Maryfer Centeno procedió legalmente en contra de Mr. Doctor bajo argumentos de difamación y violencia digital. De esta manera, Octavio Arroyo se pronunció al respecto: “Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y en torno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”.

Mr. Doctor se suma a la polémica de Maryfer Centeno contra Alfredo Adame

Por medio de una publicación de Instagram, Alfredo Adame retomó las palabras de la grafóloga en un video del canal de Youtube ‘La Saga’: “El único pack que he visto, que me mandaron ustedes tres, es el de Alfredo Adame. Nunca había visto algo tan pequeño, estoy acostumbrada a otras cosas”.

Fue así, que el actor cuestionó si podía proceder a través de la Ley Olimpia: “Amigos abogados, ¿Ustedes que opinan de esto? ¿Cumple los elementos para una denuncia por Ley Olimpia? Me siento agredido, ofendido e intimidado”.

Mr. Doctor no se quedó callado y recurrió a su cuenta de X para expresar su opinión: “Con la noticia de fraude, daño moral a víctimas de violencia, de misoginia, y ahora que le gusta filtrar imágenes privadas y burlarse del aparato reproductor de otras personas”.

Sus seguidores no se aguantaron las ganas de hacer públicos sus pensamientos, por lo que comentaron: “¿No es lo mismo por lo que encerraron a YosStoP?”, “Adame va a denunciar. Adoro los finales felices” y “No puedo creer que esto hay escalado al nivel que tengo que darle la razón a Alfredo Adame”.