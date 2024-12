Aleks Syntek responde a las críticas que recibió por hablar del reguetón

Aleks Syntek fue duramente criticado por expresar que el reguetón no debería ponerse en lugares públicos, debido al contenido explícito de sus letras y que no le gustaría que ningún niño las escuchara, en especial sus hijos.

Esto generó un gran escándalo, pues muchos consideran que lo que estaba pidiendo el cantante era que se aplicara una censura, cuando hay famosos que cometen acciones más deplorables que cantar un tema con alto contenido sexual.

“Mira, ya no quiero expresar nada al respecto, porque siempre he sido muy mal entendido y tergiversado en todo lo que expreso al respecto. Ya he dicho lo que tenía que decir como papá, como artista. Me preocupa la generación de mis hijos y que haya una regulación, porque el rock estaba regulado, los contenidos que no eran apropiados para los niños sí estaban regulados y hoy día no”, declaró Aleks Syntek sobre las críticas que recibió por sus declaraciones anteriores.

Aleks Syntek pronto celebrará sus bodas de plata y no entiende de dónde sacaron que se estaba divorciando

Con respecto a los rumores que indicaban que se estaba divorciando de su esposa Karen Coronado, con quien se casó en 2001 y tienen dos hijos juntos: Natalia y Matías; Aleks Syntek desconoce los motivos que llevaron a la prensa a sacar esa noticia.

“No sé de dónde vivo, eso estuvo rarísimo y sí me dolió que saqué todo lo del Teletón, la promoción que estoy haciendo de la canción con Lucero Mijares, Alexander Hache y Benny, y justamente fue cuando hablaron de un divorcio que ni cercanamente es cierto”, comentó el cantante.

Y agregó: “Yo estoy muy bien con mi esposa, con mis hijos. Vamos a cumplir 24 años de casados ya, ya casi bodas de plata, y estamos muy contentos”.