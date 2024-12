Estudiante de grafología encara a Maryfer Centeno en rueda de prensa: “No es una ciencia”

Maryfer Centeno decidió presentar su nuevo libro en la Feria Internacional del Libro 2024, que se llevó a cabo en Guadalajara, y durante la rueda de prensa, fue encarada por una estudiante de grafología.

La mujer estudió en el Colegio Mexicano de Grafología dirigido por la madre de Centeno y decidió exponerla, porque no está de acuerdo a cómo ha tomado y respondido a las acusaciones de Mr. Doctor.

“Tú hubieras parado todo esto al decir que la grafología no es una ciencia y es algo que no has admitido. La grafología es una herramienta. Creo que los maestros, no digo nombres, pero los respeto mucho, también a ti, han sido más prudentes en sus enseñanzas, porque ellos desde un principio nos han dicho, que no son diagnósticos, para empezar”, declaró la mujer.

¿Maryfer Centeno no cumple con las enseñanzas del Colegio Mexicano de Grafología?

Según lo que expresó la mujer, Maryfer Centeno no cumple con las enseñanzas que se imparten en el Colegio Mexicano de Grafología, fundado por su mamá, ya que ha hecho diagnósticos sin autorización de las personas, además de que denunció irregularidades en la validación de su certificado.

“Nos dijeron, ustedes no van a emitir diagnósticos, van a emitir recomendaciones con permiso de la persona. Y es algo que yo no he visto de ti. Te he visto en redes sociales que lo haces, pero sin permiso de la persona y creo que eso es lo que te ha metido en problemas”, agregó la mujer.

La estudiante de grafología remató con que en la grafología no existe un método científico, solo tienen fuentes de información, y siendo la madre de Maryfer Centeno directora del Colegio Mexicano de Grafología, ella se convierte en una representante del mismo, pero todo lo que ha dicho y hecho, ha dejado en mal a los grafólogos.

Maryfer Centeno se defendió alegando que la psicología y el psicoanálisis también fueron consideradas unas pseudociencias y con el tiempo se comprobó que sí eran ciencias. Ella cree que con la grafología pasará lo mismo, pues es una práctica que se centra en la manifestación del inconsciente.