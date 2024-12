Maryfer Centeno: “la escritura no es un arte adivinatorio, no tiene nada de esotérico ni de estafa”

Maryfer Centeno bajó apresurada al salón de entrevistas de la FIL Guadalajara, disculpándose por el ligero retraso, ya que tuvo problemas al salir del aeropuerto de la Ciudad de México.

La perita grafóloga y grafóscopa respiró hondo y se sentó para iniciar la charla con Publimetro sobre el libro El lado oscuro de la mente humana. También, sobre la mención que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum y la polémica con Mr. Doctor.

Maryfer Centeno aclaró los rumores en entrevista con Publimetro (Foto: Gabriela Acosta)

¿Este libro llegó en medio de este torbellino mediático que vives?

— Yo espero que este libro sea la respuesta de muchas dudas para la gente. Creo que si tenemos un lado bueno, pues también tenemos un lado malo. Este libro, pues habla desde el punto de vista de la grafología y del lenguaje corporal, que es a lo que yo me dedico y lo que siempre he defendido y defenderé. Durante mucho tiempo pensé que bastaba con perfeccionamiento como ser humano para sobrevivir al ambiente. Pensé que ser fuerte de forma mental era suficiente para afrontar una realidad y un entorno perverso. Hoy me doy cuenta de que no es así.

Dicen que las apariencias engañan, ¿qué opinas de esto?

– Cuando te enfrentas (...), a veces hay gente a la que no le has hecho nada y aún así te odia. Cuando te enfrentas a un mundo que parece que es una fiesta, a la que nadie te invitó, y cuando en las redes sociales todo es perfecto y maravilloso, la verdad es que no. Las apariencias engañan, pero la letra no. Por eso habló de cómo detectar a un narcisista con su letra, cómo detectar a un celoso con su letra, cómo detectar a un infiel y qué tipo de mentiras. También, hablamos de los asesinos seriales más conocidos, como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer; tiene el tema de Yolanda Saldívar, la Mataviejitas y Mario Aburto tiene como un poquito de todo.

<i>“No puedo darme el lujo de caerme o de huir”</i> — Maryfer Centeno

¿Sientes que los libros han marcado tu crecimiento personal?

— Cada libro que yo hago, pues tiene que ver con el momento que estoy viviendo. Por ejemplo, Grafomaniatics es un libro que parte de mis primeros años trabajando y de conocer y de ver. Luego me caso y escribo Grafología en el amor. Después, hice Arregla tu vida con grafología, porque me sentía como estancadona y la pasé muy bien haciendo ese libro, porque todos eran de ejercicios de dibujar. A mí me encanta eso. Me encanta estar haciendo garabatos, dibujitos y estar contestando y haciendo test.

Luego vino Analízate, que ya traía mucho lenguaje corporal en la primera parte; luego, traía otra parte de grafología, de qué tipos de personalidad. Eso es parte de los procesos, el hablarlos, el sanarlos, en una cultura que yo pienso que, especialmente, a las mujeres nos han prohibido hablar y nos han prohibido enojarnos. Si hablas muy fuerte, pues que gritonas; si te enojas, que mal. Después, llega este libro de El lado oscuro de la mente humana, que es un libro que viene de diferentes vivencias antes de lo que está pasando ahora mismo, pero que ya eran complicadas.

<i>“Ayer (miércoles), alguien puso que me quería tirar ácido en la cara y vi que toda mi comunidad me apoyó y defendió, eso me ayudó mucho”</i> — Maryfer Centeno

¿Crees que la grafología ha perdido seriedad o valor?

— Me dio mucho gusto que la presidenta (Claudia Sheinbaum) en La Mañanera dijera que la grafología se utiliza no solamente para el comportamiento o la personalidad, sino también en juicios. Estamos hablando de falsificaciones, fraudes, acuso de firma en blanco, etcétera. Creo que el hecho que en La Mañanera, la presidenta, haya hablado del uso de la grafología a nivel judicial, me parece extraordinario.

Te volviste tendencia por decir que usar una pluma azul adelgaza, ¿qué de cierto es?

— ¡No! Yo cada... Una vez a la semana soy tendencia, pero ahora sí ya me tocó, o sea, siempre soy como tendencia como ligh o como en medio. Ahora, ya fui como el primer lugar de las tendencias y no ha sido nada agradable, pero nada, nada, nada, porque, bueno, hay una tergiversación de las palabras. Claro que creo que escribir ayuda, por supuesto que sí, pero en el video original, que malamente y dolosamente cortan, se dice, que se baja de peso mágicamente. Entonces, lo cortas en las partes que te conviene para tu narrativa. Sin embargo, creo que así como ha habido estos grupos, porque creo que son grupos de odio, también ha habido mucho apoyo. Hay voces muy importantes como la doctora Laura Salazar, como Mafian TV, voces de las redes que dicen que la grafología existe. También, por supuesto, todos los artículos de la SEP o la Secretaría del Trabajo, que te da la oportunidad de ser un organismo capacitador. Entonces, tienes todos los avales para que se pueda utilizar. Entonces, parece que es algo malo, pero creo que también es la oportunidad para hablar de algo que me parece extraordinariamente noble.

¿En qué momento llega este libro?

— Salió antes de que pasara todo esto. Creía que toda la gente es buena, porque el mundo te prepara para que todo esté en ti, pero a veces no todo está en ti. Hay gente mala en todos los lugares. Hemos tenido que normalizar todo tipo de violencia a las mujeres. Creo que entre la ignorancia, la mala información, la maldad, pues tenemos que de alguna forma hablar y reconocer que existe ese lado malo. Estoy en un momento de mucha reflexión.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje este año?

— Sí es un hecho que soy inquieta. Me gusta tratarme con mucho cuidado y, cuando digo con cuidado, tratarme con respeto. Además, tratar de estar dentro de mí y reconocerme. Me dí cuenta que sí somos una sociedad todavía muy de cállate, no digas nada, aguántate, eso ha sido muy feo para mí.

¿Por qué a la gente le interesaría el libro?

— Creo que nunca hay que cerrarse a un conocimiento, al que sea. Creo que no solamente es abrir la mente, sino también al corazón. Al final, somos mucho más de lo que parece, ya hablaba Jacobo Grinberg de todo lo que es la conciencia y la escritura que no es un acto adivinatorio, no tiene nada de esotérico, no tiene nada de estafa. Estamos hablando de un proceso neurofisiológico, es tu cerebro que le manda información a tus manos, pero también hay gente que escribe con los pies. Hay pintores de boca y pies, todo esto es muy importante que mencionar. Estamos hablando de un proceso neurofisiológico, esto quiere decir que surge de nuestra mente y que llega a las manos. No podemos evitar hablar qué zonas del cerebro están relacionadas con la escritura. Mi trabajo es saber qué está pasando al momento de escribir como test proyectivo que es.

Algunos te señalan como charlatana y critican tus contenidos, ¿cómo mantener sana la mente?

— Dios quiera me dé fuerza para seguir frente a todo. El apoyo de mi comunidad ha sido muy importante, de la gente que me hace favor de estar conmigo. Ayer (miércoles), alguien puso que me quería tirar ácido en la cara y vi que toda mi comunidad me apoyó y defendió, eso me ayudó mucho. Tengo un esposo que me quiere, que es maravilloso y que no se me separa ni un solo instante. Tengo seis perros: dos chiquitos de un año, tengo dos ancianitas y tengo dos pastores alemán, una niña y un niño, pues teniéndolos tan chiquitos no me puedo dar el lujo de caerme o de huir. Tengo que confrontar, porque necesitan de todo esos perritos. Además, tengo una mamá de la que estoy orgullosísima y un papá que es extraordinario. Creo que todo esto es muy importante porque me ha dado las herramientas para poder entender que puede haber alguien que no te quiera y que no deja de ser parte de tu público, eso durísimo. Hay de todo y dicen que cada hater es un fan encubierto... ¡Imagínate!

¿Cómo enfrentas la polémica?

— Nunca pensé que yo era polémica, hasta que me dicen que soy polémica y controversial... ¡Claro que no! Soy muy tranquila, pero tal vez sí lo sea.