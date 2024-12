Juan Soler confiesa que tiene un pacto con Paulina Mercado que no es fácil de digerir para personas sensibles

Juan Soler y Paulina Mercado conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. El sentido de pertenencia, respeto y madurez que ambos afrontan en su día a día, se ha convertido en un verdadero ejemplo de cómo se debe llevar una relación sentimental.

Ambos han cobrado relevancia este último año, debido a que la conductora fue diagnosticada con un tumor en la garganta que encendió las alarmas de sus seguidores, ya que el año pasado le habían sacado un tumor del cerebro. Afortunadamente, tras una intervención quirúrgica se dieron cuenta que el quiste no era maligno y el proceso de recuperación fue más sencillo.

Sin embargo, estar alrededor de estos temas hizo que la pareja hablara absolutamente todo: tanto lo malo como lo bueno. Bajo este contexto, Juan Soler confiesa que hizo un pacto con Paulina, que puede ser difícil de escuchar para personas sensibles.

“Yo te voy a hablar de mí, en lo personal, yo hablo con…, yo le pido a mi mujer, a Paulina, que, si me llega a pasar cualquier cosa, que por favor que me deje ir. Y tenemos un pacto, ya tenemos un pacto con mi mujer”, dijo Juan Soler en una entrevista con el programa “Salió el Peine”, según recoge la revista Quién.

“Si no tienes esa plática incómoda, no eres pareja. Si no tienes plática incómoda sobre las finanzas, sobre los hijos, sobre la casa, sobre las propiedades, sobre el dinero y sobre la vida. Entonces no eres una verdadera pareja”, añadió el actor argentino de 58 años.