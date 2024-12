El Príncipe Harry responde abrumado a los constantes rumores de divorcio con Meghan Markle

Los niveles de la paciencia del Príncipe Harry parecen haber llegado a sus límites. El duque de Sussex respondió, un poco abrumado, a los cuestionamientos relacionados a un posible divorcio de Meghan Markle, que ocupó las portadas de los tabloides más populares de los Estados Unidos.

Recordemos que la vida social de Harry y Meghan ya no se encuentra en los pasillos del Palacio de Buckingham, ni en las zonas cercanas al centro de Londres. Debido a que el príncipe renunció a sus títulos de la nobleza, junto con su esposa, se mudaron a los Estados Unidos y ahora su foco de atención se desarrolla en los alrededores de Hollywood y Nueva York.

El mundo del entretenimiento, el espectáculo o el showbiz se mueve de la misma manera, y por lo tanto aparecen rumores, como este que claramente molestó a Harry.

“Aparentemente hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. Aparentemente también nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces. Así que es como, ¿qué? Es difícil seguirles el ritmo, pero por eso lo ignoramos. Las personas por las que más siento pena son los trolls”, dijo el hijo menor de Diana de Gales, según reseña la revista Quién.

En este mismo sentido habló de su experiencia con los rumores y las noticias “falsas” que en ocasiones aparecen para hacer daño a su familia.

“He tenido una experiencia vivida desde que era un niño. He visto historias escritas sobre mí que no se basan exactamente en la realidad. He visto historias sobre miembros de mi familia, amigos, extraños, todo tipo de personas”, agregó Harry.