“Hice lo mejor que pude”, Selena Gomez se defiende de las críticas de Eugenio Derbez

Recientemente, Eugenio Derbez se convirtió en tendencia en redes sociales al criticar la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’, misma que ha ganado popularidad en diversos festivales de cine no solo por el elenco que la integra, sino también por la historia.

En medio de las discusión que generó sus declaraciones, la actriz estadounidense compartió un mensaje como parte de su respuesta a los comentarios del productor mexicano, tomando en cuenta que cada vez está más cerca el estreno de la cinta en México.

Protagonistas de Emilia Perez (Neilson Barnard/Getty Images)

Selena Gomez se defiende de las críticas de Eugenio Derbez

Desde la misma publicación, Selena Gomez reaccionó a la opinión de Eugenio Derbez, señalando que era válida; no obstante, explicó que hizo lo mejor que pudo con el tiempo que tuvo para prepararse.

“Entiendo de dónde vienes, lo siento, hice lo mejor que pude en el tiempo que me estaban dando… Eso no quita cuánto trabajo y corazón le puse a esta película”, comentó la famosa actriz.

En este sentido, la intérprete de “Fetish” aseguró que trabajó demasiado en su papel dentro de la película, por lo cual las críticas no deberían dejar a un lado su esfuerzo.

Eugenio Derbez estalla en críticas contra Selena Gomez por su papel en ‘Emilia Pérez’

Fue durante una entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza, en donde Eugenio Derbez compartió abiertamente su opinión sobre la actuación de Selena Gomez en ‘Emilia Pérez’, señalando que era indefendible, además de destacar la importancia de que los proyectos de cine no solo incluyan a actores latinos, sino que estos reflejen la diversidad de la cultura de manera genuina.

“Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gomez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?”, dijo.

Asimismo, el actor mexicano afirmó que el hecho de que una actriz internacional como Selena Gomez haya sido elegida para un papel tan significativo en una película como ‘Emilia Pérez’ refleja la falta de conocimiento de parte del parte del equipo creativo sobre la cultura que está impregnada dentro de la cinta.

“No puedo creer que nadie este hablando de eso, por ejemplo en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos que nadie ha hablado de eso. Siento que lo que pasa es que no hablan español, si tú ves una película rusa, una película alemana y esta subtitulada al español, no se están dando cuenta que está diciendo. Creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y que no hablan español”, comentó.