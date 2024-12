Ana María Alvarado revela que Maxine Woodside nunca le aumentó el sueldo en 30 años de trabajo

“Las íntimas se pelean”, esa es la frase que pronuncia la periodista de espectáculos Maxine Woodside cuando habla de un pleito de famosos en su programa de radio y que le viene como anillo al dedo en la demanda que enfrenta con su excolaboradora.

En enero de 2022, Ana María Alvarado o ‘Anita la mas bonita’ (como la bautizó la propia Maxine) reveló en una transmisión en vivo que había sido despedida por la titular del programa de Radiofórmula.

Y aunque la también conductora de ‘Sale el sol’ acudió en dos ocasiones a conciliación y arbitraje para llegar a un arreglo fuera de los juzgados con su exjefa, Woodside decidió enfrentar a Alvarado en los juzgados argumentado que ella nunca fue su jefa.

En entrevista con Publimetro, Ana María revela las injusticias que vivió como colaboradora de Todo para la mujer, como que le bajaran el sueldo sin previo aviso en dos ocasiones antes de su despido.

Habrá otra audiencia el 11 de diciembre

A punto de cumplirse dos años del despido de Ana María, las periodistas tienen otra audiencia el próximo miércoles 11 de diciembre.

Ana María nos cuenta que el pasado mes de octubre ella y Maxine se volvieron a ver a la cara luego de su despido y Maxine sostuvo ante la autoridad que ella no era su jefa.

Ana María responde que claro que era Maxine era la que contrataba a los colaboradores del programa y la prueba de su dicho es que era la propia Maxine quien despedía a los conductores que ya no quería que colaboraran con ella.

Sobre la razón social (empresa) que aparece en los recibos de honorarios que ella recibía dice que la mayoría aparecen con los nombres de las empresas outsourcing que contrataba Radiofórmula.

Pero Ana María tiene depósitos hechos desde la cuenta personal de Fernando Iriarte, hijo de Maxine y encargado de las finanzas del programa, información que también han negado en los juzgados.

“Él tenía una empresa llamada ‘Suigéneris’ y a través de esa empresa nos pagaban; después fueron razones sociales diferentes pero en algún caso también transfirió desde su cuenta y en otras veces pagaba en efectivo”.

No le pagaban las menciones comerciales

Ana María Alvarado nos reveló que Maxine Woodside nunca le pagó por las menciones comerciales que realizaba en el programa.

“Me ponían a hacer las menciones y unca nos pagaba extra como en televisión sí se hace y como debe de ser”.

Además nos contó que tampoco recibía pago extra cuando Maxine se ausentaba del programa y ella era la encargada de sustituirla al aire.

“Yo hacía todo por disciplina aunque después entendí que a muchas cosas pude haber dicho que no porque ella no era mi jefa, según dice”.

La periodista también nos reveló que tiene recibos, estados de cuenta y videos que comprueban su relación laboral con Maxine Woodside por más de 30 años.

“Ella acaba de declarar que yo le enseñe un contrato para que yo pueda comprobarlo (que trabajó con ella) no necesitas un contrato para que te pueda demostrar una relación laboral”.

¿Demandará a Maxine por daño Moral?

Aunque expertos consideran que Ana María Alvarado podría demandar a Maxine por daño moral, Ana María dijo a este medio que no le interesa perjudicar a Maxine de manera personal y que lo único que quiere es una liquidación justa.

“En realidad yo no la quiero perjudicar personalmente, yo lo único que quiero es lo que me toca por ley porque no es un regalo es lo que yo ya trabajé.

“Le tengo respeto y agradecimiento y no es personal es solamente a favor de lo que me corresponde por haber trabajado ahí”.

Y aunque con Radiofórmula su relación laboral está intacta y con ellos no tienen ningún problema les pide a los dueños de la radiodifusora a que la inviten a que resuelva el conflicto laboral.

“Yo nada más quisiera que la conminen a ella o le pidan que resuelva el asunto porque ella es directamente la responsable”.

Maxine deberá liquidarla al cien por ciento, en caso de perder...

Luego de que Maxine se negara a llegar a un acuerdo fuera de los juzgados en el que pudiera pagar una parte proporcional de lo que le corresponde a Ana, en caso de perder deberá liquidarla al ‘cien por ciento’.

“Al no haber disposición de su parte, si la ley me da la razón entonces ya no hay negociación, tendrá que pagar al cien por ciento”

La conductora nos contó que el tiempo que laboró con Maxine no recibió ninguna prestación como IMSS o aumento salarial, debido a que trabajaba por honorarios.

“Nunca estuve afiliada el IMSS ni a ningún seguro, nosotros corríamos con los gastos de todo”.

El dinero era un tema intocable...

La periodista nos confesó que hablar de dinero con Maxine y su hijo era un tema prohibido.

“Eso era un tema intocable, siempre permaneció el mismo sueldo al paso de los años”.

“Aparte si fuera apegado a la ley de acuerdo a la inflación te dan un aumento, aquí jamás, era imposible; nunca eran accesibles para eso, ni un extra, un bono, nada. Hablar de dinero era imposible”

“Siempre que pedíamos aumento nos decía que no había el hijo de Maxine, por eso yo siempre tuve otros trabajos porque ahí no había manera de un incremento”.

Por ultimo la conductora nos dijo que a ella y a sus excompañeros les bajaron el sueldo en dos ocasiones durante la pandemia sin avisarles previamente.

Y aunque la ultima vez que le abajaron el sueldo y ella fue la unica que se quejó, no logró que le regresaran su sueldo anterior.

“Todos se dieron cuenta de que nos habían bajado el sueldo pero nadie quiso decir nada. Yo hablé mi tema personalmente y de todas formas me dejaron mi sueldo abajo”.

“Nunca me regresaron a mi sueldo original, entonces cómo va a estar uno conforme con algo así”, finalizó.

De acuerdo con los representantes legales de Ana María el caso pudiera extenderse hasta febrero de 2025 y podría ser cuando haya una resolución a favor de la conductora.