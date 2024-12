Ingrid Coronado presume su nuevo libro y novio en la FIL Guadalajara

Ingrid Coronado hizo gala de su puntualidad al llegar a la entrevista con Publimetro en uno de los hoteles sede de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que finaliza este domingo 8 de diciembre.

La creadora digital logró, a través del conocimiento, salir de una etapa muy difícil en su vida que le permitió encontrar un balance entre el trabajo y su parte personal.

“Te digo una cosa, a mí el conocimiento me cambió la vida completamente. ¿Por qué?, pues en los momentos en que me sentí perdida, en los momentos en los que me sentía aplastada en donde estaba en un lugar muy oscuro, e incluso sentía que la vida ya no tenía sentido, fueron muchos los especialistas que acercaron a mí información y conocimientos que me ayudaron, no sólo a salir de ese agujero en el que estaba, sino que lograron transformar realmente mi vida en algo mucho más bonito, incluso de lo que tenía antes”, compartió Ingrid Coronado.

Ingrid llegó acompañada de su actual pareja, Germán Bricio Arzubide, a quien presentó como su novio, marido y mejor compañero.

“Mis relaciones personales ahora son mucho más ricas, mi pasión por la vida, por mi contenido, por mi trabajo y mi creatividad se abrió de formas que jamás me imaginé que podían ser, me siento muy agradecida por eso. Por eso, ahora tengo todos estos planes de poder compartir todo eso que aprendí a lo largo de ese camino, en donde tomé todos los cursos, terapias, talleres, conferencias; además, leí todos los libros de superación personal, auto ayuda, que me encontré absolutamente todo lo que pude, todo lo que se me acercó, realmente lo leí, lo explore y lo trabajé. Ahora, estoy creando todo este universo, ya que cuando escribí mi libro Mujerón, muchos lectores y lectoras, a pesar de que fue un libro que escribí para mujeres, es curioso, tuve muchos lectores y siguen escribiéndome, entonces me dijeron qué seguía.

Ingrid Coronado presume libro y novio en la FIL Guadalajara (Foto: Gabriela Acosta)

Coronado hizo en un programa de radio una sección llamada Comentarot en las que reflexionaba sobre una carta de algún tarot u oráculo, eso generó esta inquietud de compartir esa inspiración.

“Los oráculos han sido parte fundamental de mi vida en los últimos años, porque muchas veces pasamos por situaciones y no encontramos una lógica, no encontramos una razón y estamos buscando respuestas. El universo siempre nos va a traer mensajes, pero a veces esos mensajes no son tan claros y es un poco difícil descifrarlos o incluso entenderlos. Hace ya varios años que me acerqué a los oráculos, empecé a hacer preguntas y me respondían con mucha precisión y claridad. Tiempo después de estar explorando esta área mística, dijimos, ¿por qué no escribir un oráculo? Así es como Tamara Vargas y yo decidimos empezar a escribir cada uno de los 108 mensajes que tiene este libro”, explicó.

Hoy en día, los horóscopos, la adivinación, las cartas astrales están en una constante polémica, sobre todo por la línea frágil del engaño, a lo que respondió, “hay algunas herramientas que son de adivinación que requieren de estudios. Por ejemplo, los tarotistas estudian para poder interpretar el tarot. Los oráculos funcionan de una forma muy distinta, no necesitas saber nada, no necesitas estudiar nada para acercarte a uno de ellos. Los mensajes son muy simples, los mensajes son muy fáciles de entender; realmente son una guía sobre el camino en el que te convendría caminar o te da algunas ideas de cuáles podrían ser tus áreas de oportunidad o el área donde puedas trabajar. Actualmente, hay mucha información y también hay más interés en todas estas cuestiones. Cada vez nos damos más cuenta que no tenemos la posibilidad de controlar lo que nos pasa”.

<i>“Cada vez nos damos más cuenta que no podemos manipular nuestro destino. Lo que sí podemos hacer es ver qué podemos hacer para estar bien cuando estamos transitando por esas experiencias. Los oráculos son una gran herramienta”.</i> — Ingrid Coronado

Actualmente, Ingrid está en Sale el Sol (Imagen TV), pero tiene un sueño que ya lo escribió en la carta de Navidad para Santa Claus.

“Desearía de todo corazón que el próximo año pudiera estar nuevamente en el radio. He extrañado muchísimo el poder tener esa cercanía con los radioescuchas, así es que espero que esto me lo traiga Santa. Eso es lo que les pedí este año”, finalizó en la entrevista.

Ingrid Coronado presume libro y novio en la FIL Guadalajara (Foto: Gabriela Acosta)

Azar y magia

Ingrid Coronado no solo cree en los oráculos sino en la magia sagrada que surge al mirar al interior, tú le puedes hacer una pregunta al oráculo y te va a responder. Tienes que aprender a confiar que ese mensaje que te está dando es un mensaje. Decidimos que fueran 108 mensajes en este libro, porque el 108 es un número mágico, es un número que está en la naturaleza, es un número cabalístico, por eso es que desarrollamos cada uno de estos mensajes”.

La creadora de contenidos se lanzó a la aventura en Pregúntale al oráculo, “cuando empecé a escribir este libro fue el me voy a lanzar a la aventura de ver cómo puedo compartir una herramienta que a mí me ha funcionado, lo que quería era poder acercar a la gente la idea de poder consultar este tipo de herramientas que te pueden ayudar a iluminar tu camino. Puedo decirte que cada día creo más en los oráculos, cada día creo más en que uno sí tiene mensajes del universo y que lo único que tenemos que hacer es ponerles atención”.

Libro como compañía

“Vivimos en una era en la que las comunicaciones -como tal- están más avanzadas que nunca, pero las comunicaciones entre seres humanos están peor que nunca. Por eso, actualmente hay tantos conflictos con respecto a los seres humanos en cuestiones familiares, de amistad y también laborales. Nos está haciendo falta que nos comuniquemos unos con los otros y que hablemos de lo que sentimos. Estamos consumiendo mucho contenido que lejos de darnos paz nos quita nuestra tranquilidad. Vemos imágenes de violencia, vemos lo que está pasando no solo en nuestro país, sino en el mundo. Eso, lejos de ayudarnos, nos está provocando incluso problemas de salud mental. Este libro le haces una pregunta, te va a responder, te va a dar un mensaje que tiene que ver contigo, es como un buen punto de partida para iniciar una conversación. O si estamos en pareja, a veces podemos estar durmiendo con una persona, pero no estamos cada vez conociéndonos más, no estamos hablando de las cosas que nos dan miedo, no nos estamos mostrando vulnerables con la persona con quien compartimos nuestra vida. Es increíble”.

Ingrid Coronado presume libro y novio en la FIL Guadalajara (Foto: Gabriela Acosta)

Ingrid Coronado presume libro y novio en la FIL Guadalajara (Foto: Gabriela Acosta)

Lo que viene para Ingrid Coronado

Ingrid Coronado se está desarrollando en varias facetas como conductora, empresaria y creadora de sus propios proyectos.

“Diseñé todo este universo que es una plataforma que se llama Mujerón.tv, en donde tengo un videopodcast, donde cada semana tengo a un especialista y a una persona querida por el público para hablar de algún tema que pueda ser importante para nuestra audiencia, desde sexualidad, crianza, psicología, numerología, muchos temas. Tenemos venta de productos de cuidado personal, libres de químicos y petrolatos, de cosas que le pueden hacer daño a tu salud. Estoy formando una comunidad de mujeres, de mujerones, con quienes tengo la intención que podamos deshacer estas creencias limitantes que nos están a veces aplastando y que no nos están permitiendo desarrollarnos y ser lo capaces que somos, no solamente en el área laboral y financiera, sino también en el área personal, de pareja y como madres. El 2025 viene lleno de trabajo, pero también estoy segura que viene con mucha satisfacción y con mucho agradecimiento por poder tener la posibilidad de conectar con las personas de esta manera”, puntualizó.

PUBLIMETRO TV: