¿Quién es la presentadora colombiana con quien vinculan a Daddy Yankee?

Jessica Cediel, reconocida modelo y presentadora colombiana, se convirtió en tendencia en redes sociales tras publicar una fotografía junto al reguetonero Daddy Yankee. Ambos coincidieron en un evento humanitario en Miami, donde compartieron un momento que llamó la atención de los seguidores del cantante y de los medios internacionales.

La imagen compartida por Cediel en Instagram muestra a ambos sonrientes en el evento, acompañado del mensaje: “Qué bonito poder compartir con guerreros como tú, Daddy Yankee”, además de una referencia a su fe cristiana. Este detalle generó curiosidad, pues tanto Jessica como el reguetonero han enfocado sus recientes actividades en torno a su religión.

La publicación fue suficiente para desatar rumores sobre una posible relación entre ambos, los cuales fueron rápidamente desmentidos por el equipo de prensa de Daddy Yankee, aclarando que se trató de un encuentro casual durante un evento benéfico.

¿Quién es Jessica Cediel?

Jessica Eliana Cediel Silva nació el 4 de abril de 1982 en Bogotá, Colombia. Desde joven mostró interés por los medios de comunicación, lo que la llevó a estudiar comunicación social y periodismo. Su primer acercamiento a la fama fue como participante del concurso Señorita Bogotá, donde obtuvo el título de virreina. Este logro marcó el inicio de una carrera ascendente en la televisión colombiana.

En 2007, Jessica debutó como presentadora del programa Muy Buenos Días en el Canal RCN, consolidándose como una figura de la televisión de ese país y llevándola a participar en otros proyectos televisivos, expandiendo su carrera a nivel internacional al trabajar en cadenas como Univisión y Telemundo en Estados Unidos.

Su carrera, sin embargo, no ha estado exenta de desafíos. Un procedimiento estético con biopolímeros le causó complicaciones de salud durante años. Tras someterse a cirugías para corregir el problema, Jessica se convirtió en una voz activa en contra de este tipo de tratamientos, utilizando su plataforma para advertir a otras mujeres sobre los riesgos involucrados.

La vida amorosa de Jessica Cediel ha sido un tema recurrente en los medios. Su relación más conocida fue con el cantante colombiano Pipe Bueno, con quien estuvo desde 2011 hasta 2017. Posteriormente, se comprometió con el deportista Mack Roesch, pero su relación terminó abruptamente tras dos meses, generando controversia en redes sociales.

Aunque no ha habido confirmaciones oficiales, se ha vinculado a Jessica con figuras como el productor musical Ovy on the Drums y el reguetonero Daddy Yankee. A pesar de los rumores, Cediel ha preferido mantener en privado los detalles de su vida sentimental, enfocándose en su carrera y proyectos personales.