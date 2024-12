The Eras Tour de Taylor Swift tiene final feliz: diva que factura más allá de la música

Taylor Swift cierra el ciclo de The Eras Tour

Este 8 de diciembre, The Eras Tour de Taylor Swift llega a su fin en Vancouver, Canadá. Tras recorrer poco más de 26 países desde su inicio en marzo de 2023 en Glendale, Arizona, la gira de conciertos finaliza con un récord de conciertos en la historia del entretenimiento.

Con una recaudación aproximada de 1.6 billones de dólares, The Eras Tour se posiciona como la gira más taquillera de todos los tiempos. Este logro no solo refuerza el fenómeno musical que es Taylor Swift, sino como una de las artistas más influyentes con estrategias de marketing y las colaboraciones con grandes marcas.

La gira The Eras (2023-2024) de Taylor Swift ha sido un evento histórico en la industria musical, celebrando sus 10 álbumes y diferentes etapas creativas. La gira es considerada la más exitosa de la historia por su impacto cultural, récords y cifras económicas.

Es mucho más que una gira musical; es un fenómeno cultural que ha redefinido los estándares de la industria del entretenimiento. Su éxito monumental radica en la conexión de Taylor Swift con su público, su habilidad para innovar y su impecable visión artística y comercial.

Taylor Swift estuvo el 24, 25, 26 y 27 de agosto de 2023 en el Foro Sol, ahora Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Taylor Swift cierra el ciclo de The Eras Tour (Alishia Abodunde, Foto: Getty Images/Getty Images)

Datos claves y récords de Taylor Swift

Logros. Taylor Swift rompió el récord de la gira más lucrativa de la historia, superando a estrellas como Beyoncé, Coldplay, Paul McCartney, entre otros.

Ingresos. Alcanzó los 13 millones de dólares por show, cifras nunca vistas en giras anteriores.

Asistencia masiva: Reunió a más de 5 millones de asistentes en todo el mundo, con una audiencia promedio de 70 mil personas por concierto. En algunos países, como Argentina y México, generó fenómenos sociales donde miles de fanáticos acamparon por días para obtener boletos.

Impacto económico: Las ciudades anfitrionas experimentaron un crecimiento económico significativo. Ejemplo: En Estados Unidos, se reportó que cada ciudad recibía un impacto financiero de 100 millones de dólares por su estancia.

Récords en venta de boletos: En noviembre de 2022, Ticketmaster colapsó debido a la altísima demanda durante la preventa. En total, The Eras Tour vendió más de tres millones de boletos en su primera semana.

Salas de cine: La gira se lanzó como película en octubre de 2023, generando más de 250 millones de dólares en taquilla en su primer mes, marcando un récord para películas de conciertos.

Países que repitió y razones

Taylor Swift repitió fechas en varios países debido a la abrumadora demanda, entre ellos: Estados Unidos: Extendió su gira con una segunda etapa para el otoño de 2024. México y Brasil: anunció nuevas fechas en 2024 tras el éxito rotundo en su primera visita. Australia y Europa: Regresó a ciudades como Sidney y Londres por la enorme demanda de fanáticos.

Actualmente, la gira puede revivirse en Disney Plus, dónde actualmente se encuentra el show completo en streaming, de más de tres horas.

Éxito de The Eras Tour

Concepto innovador: Cada concierto es un recorrido por su discografía, con cambios de vestuario y escenografías espectaculares para representar cada “era”.

Conexión emocional: La gira apeló a la nostalgia y a la evolución artística de Swift, resonando con fanáticos de todas las edades.

Producción: Escenarios gigantes, efectos visuales, coreografías y duración de más de tres horas y 40 canciones por concierto.

Fandom global: Taylor Swift tiene uno de los fandoms más leales, y The Eras Tour los convirtió en protagonistas al celebrar su devoción.

Momento de auge en su carrera: La gira coincidió con un resurgimiento en popularidad gracias a las reediciones de sus álbumes (Taylor’s Version) y éxitos como Midnights (2022).

Marcas que acompañaron a Taylor Swift

Christian Loubutin: diseño todas las votas y tacones que uso Taylor en los shows. Tiffany & Co. entregó joyas inspiradas en las etapas musicales de Swift.

Stella McCartney hizo atuendos icónicos, resaltando la sostenibilidad en la moda. Versace fue la encargada de elaborar las prendas de la Era Lover.

Divas que facturan

En la FIL Guadalajara se realizó un panel se reflexionó acerca del éxito de artistas como Taylor Swift, Beyoncé, Dua Lipa y Shakira, y su repercusión económica en Estados Unidos. Estas colaboraciones no solo destacaron la creatividad de Swift, sino también la sinergia entre música y comercio.

Según datos de la Recording Industry Association of America (RIAA), las giras de Taylor Swift, The Eras Tour y Renaissance de Beyoncé, generaron un total de 1.6 mil millones de dólares, lo que las convierte en las giras más taquilleras de la historia de ese país, ayudando también a evitar la recesión económica.

Las distintas voces se abocaron a intentar explicar este fenómeno; por ejemplo, las giras generaron cientos de empleos directos e indirectos. Según la RIAA, ambas giras crearon más de 100 mil empleos en el país, en puestos de trabajo para músicos, técnicos, personal de producción, seguridad, transporte, etcétera. Por su parte, las ciudades que albergaron los conciertos recibieron ingresos por impuestos y transporte.

Además, las giras también impulsaron significativamente el turismo, evidenciando cómo la cultura popular puede tener un impacto positivo en la economía y en la sociedad, además del valor del trabajo de las mujeres para contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la calidad de vida.

“Las divas no sólo facturan capital económico, también capital político y cultural”, comentó Laura Manzo, moderadora del panel.

Para Juan Carlos Paz, la diferencia de las divas nuevas a las de antes no es tan significativa, al menos no en contratos y acuerdos discográficos; sin embargo, hay algo que tienen ellas que antes no se tenía: “Yo trabajé con divas como Rocío Dúrcal, pero ahora veo mucha más potencia en ellas. En ese tiempo, siempre tenían a alguien diciéndoles qué hacer, cómo vestir, qué producir, y las mujeres ahora tienen mucha más autonomía en el negocio musical. En el caso de Taylor, es una artista honesta con su público, escribe lo que quiere y hace lo que quiere”.

En la parte mercantil, Arturo Aguilar recalcó la autenticidad de artistas como Taylor y Beyoncé como producto: “Taylor sí que es un producto honesto, el cual logra empatizar no sólo con el público femenino. Su genialidad es haber logrado una perfecta estrategia de mercadotecnia, el equipo de las divas sabe perfectamente cómo funcionan las plataformas de streaming y le ofrecen a su público un acercamiento hacia su vida a través de sus productos”, comentó.