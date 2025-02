Daniel Bisogno pidió que “lo durmieran” tras colapso en sus órganos

El estado de salud de Daniel Bisogno se volvió uno de los temas principales de conversación en los últimos días, pues se extendió la noticia de que el conductor se encontraba internado en terapia intensiva.

El conductor falleció este jueves 20 de febrero pero hace apenas unos días, su hermano Alex Bisogno reveló que su malestar es tanto, que pidió que “lo durmieran”.

Daniel Bisogno batalló durante meses contra complicaciones de salud que lo mantuvieron en el hospital desde el trasplante de hígado que se realizó en septiembre.

Recientemente, en una aparición especial de Alex Bisogno en ‘Ventaneando’, rompió el silencio sobre los problemas que aquejan a su hermano y desmintió que estuviera sufriendo de una trombosis pulmonar.

Alex confesó que los riñones del apodado ‘Muñeco’ se detuvieron en sus funciones, por lo que dejó de producir orina y provocó que este líquido se acumulara en sus pulmones, lo que le mereció una intervención médica de urgencia.

Daniel Bisogno pidió ”que lo duerman”

El hermano de Daniel Bisogno dijo que el estado anímico del conductor de ‘Ventaneando’: “Anímicamente él está bajoneado, está triste, no vemos el final del túnel”. No obstante, los médicos se sorprendieron de su resistencia: “Los mismos médicos nos lo han dicho, por mucho menos que esto la gente fallece. Daniel quiere vivir, entonces nosotros con él hasta las últimas”, explicó en ese momento.

Asimismo destacó su admiración por el Muñe, y aseguró que a pesar de que estaba consciente, él desearía que no fuera así: “Está consciente, por momentos él quisiera no estarlo, la verdad. A veces dice ‘híjole, mejor que me duerman’, porque tiene mucho malestar, porque no es fácil estar conectado a cualquier cantidad de máquinas”.

Los conductores de ‘Ventaneando’ destacaron que los hermanos Bisogno son como familia para ellos. “Está con los mejores médicos, Daniel le está echando muchas ganas”, concluyó quien fue presentador de ‘Al Extremo’.