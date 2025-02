One Direction rechaza homenaje para Liam Payne: “No sienten la necesidad”

One Direction

Los miembros de One Direction se negaron a realizar un homenaje a Liam Payne en la próxima edición de los Brit Awards. Una fuente cercana a la agrupación reveló que Louis, Niall, Harry y Zayn “no sienten la necesidad” de realizar un tributo vistoso a su compañero y viven su duelo en privado.

El 16 de octubre de 2024 el mundo se sacudió con la noticia del repentino fallecimiento de Liam Payne. El cantante británico perdió la vida luego de caer del tercer piso del Hotel Casa Sur en Buenos Aires, Argentina. Mucha polémica surgió alrededor de su muerte, pues detalles sobre el suceso salieron a la luz, como su adicción a las sustancias ilegales.

Tras lo ocurrido, Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik funeralse reunieron en el del intérprete de ‘Teardrops’, después de años sin verse las caras, pues diversos conflictos y desacuerdos los llevaron a mantener su distancia luego de la separación de la boyband en 2016.

ARCHIVO - Una fotografía del excantante de One Direction, Liam Payne, rodeada de flores y velas mientras sus fanáticos se reúnen afuera del hotel donde fue encontrado muerto después de caer desde un balcón en Buenos Aires, Argentina, el 17 de octubre AP (Natacha Pisarenko/AP)

One Direction no se presentará en los Brit Awards

El primer día de marzo Brit Awards se llevarán a cabo los , ceremonia en la que se premia y reconoce a los mejores exponentes de la música británica. Desde hace varias semanas, rumores acerca de la reunión de One Direction para dedicar un homenaje a Liam Payne durante el evento comenzaron a circular, no obstante, una fuente cercana a la agrupación desmintió las especulaciones.

Para el diario británico ‘The Sun’, una fuente reveló: “Ha sido un momento muy emotivo para los chicos, por lo que se pensó que sería demasiado. Han hecho el duelo en privado y no sienten la necesidad de hacer un gran y vistoso homenaje porque sí. Millones de fans se sentirán decepcionados por no volver a verlos en el escenario, pero no es el momento adecuado“.

“Aparte de cualquier cosa, Zayn vive en Estados Unidos ahora y todos están en diferentes lugares en la vida. Una reunión de One Direction no está entre los planes”, agregó.

Una segunda fuente también confesó: “El amigo de Liam, Jack Whitehall, será una parte importante del espectáculo y no simplemente un In Memoriam. Su familia no está involucrada en los planes, pero se les mantiene informados. Los británicos lo están tomando con el máximo respeto y sensibilidad”.