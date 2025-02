Zilvano presenta “Cenando con el diablo”, su más reciente y personal sencillo

El cantautor mexicano Zilvano está en pleno proceso de promoción de su más reciente sencillo, “Cenando con el diablo”, primer corte de su próximo álbum “Canciones para renacer”. Esta canción, la más íntima de toda su carrera, está inspirada en una experiencia personal que marcó un antes y un después en su vida. En entrevista para Publimetro, Zilvano cuenta sobre la creación de este tema, la importancia de compartir su historia y lo que espera lograr con este material tan personal.

“Estoy muy emocionado porque esta canción es la más personal de todas las que he sacado. ”Cenando con el diablo" está inspirada en un suceso que me ocurrió hace tres años, cuando estuve secuestrado. A raíz de eso, tuve que reformular toda mi vida y mis prioridades. Hoy, lo más importante para mí es ser feliz, disfrutar el camino y aprender de los errores. Esta canción refleja ese renacimiento, un cambio radical en mi forma de ver la vida”, cuenta Zilvano.

La canción habla de un proceso difícil, pero de crecimiento. El intérprete menciona que fue complicado lidiar con el caos en su vida, pero que a través de herramientas de conciencia como las barras de Access, encontró la claridad necesaria para entender lo que había vivido.

“Cuando algo malo pasa, te quedas preguntándote qué hacer. Yo tuve que aprender a ver todo lo malo como una oportunidad para crecer. Aprendí que siempre, incluso en los momentos más oscuros, hay algo positivo”, reflexionó.

“Este disco es lo más profundo que he hecho”

“Es un trabajo en el que me desnudo, tanto emocionalmente como físicamente. Es como si hubiera escarbado lo más profundo de mí”, dijo Zilvano.

En ese contexto, aseguró que algunas canciones están completamente renovadas, son temas que ya había sacado, pero les dio un giro, y otras son completamente nuevas, nacidas de su vulnerabilidad. “Es un disco sobre sanar, sobre abrazar el dolor y aprender a disfrutarlo porque ese dolor también nos ayuda a crecer”, agregó Zilvano sobre la totalidad del material.

Al hablar sobre la reacción del público, Zilvano expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido desde el lanzamiento de “Cenando con el diablo”. “La gente me ha mostrado mucho cariño y se ha identificado con la letra de la canción. Creo que todos, en algún momento, hemos pasado por situaciones difíciles, y esta canción les ha llegado porque refleja una experiencia que, aunque dolorosa, tiene un mensaje de agradecimiento. Yo no le echo la culpa a nadie en la letra. Al contrario, agradezco a esa persona que me hizo daño, porque gracias a eso soy quien soy ahora”, afirmó.

De igual forma, Zilvano indicó que, a través de su música, quiere que las personas se den cuenta de que no sólo hay que agradecer lo bueno, sino también lo malo. “Cada vez que algo te haga daño, debes preguntarte qué puedes aprender de eso. Porque esos momentos difíciles, esas caídas, siempre nos dejan algo. Si comenzamos a agradecer lo malo, nuestra vida cambiaría radicalmente”, consideró.

¿Qué viene para Zilvano?

En cuanto a los planes futuros, el cantante se dijo muy emocionado por lo que se viene, ya que próximamente lanzará el video de “Cenando con el diablo” y en marzo, el disco completo estará disponible. “Este 2025 es el año en el que voy a sacar más música que nunca (...) También se viene una gira a finales de año, algo que me tiene muy emocionado”, compartió.

Finalmente, Zilvano deja un mensaje muy claro para todos aquellos que lo siguen y que están pendientes de su música: “Sigan sus sueños, no dejen que el miedo los detenga. Cada uno de nosotros tiene un propósito, un regalo único que ofrecer al mundo”.