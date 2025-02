Atala Sarmiento se rompe en redes sociales con mensaje de despedida para Daniel Bisogno

Tanto conductores como exconductores de ‘Ventaneando’ se pronunciaron ante el fallecimiento de Daniel Bisogno. Los integrantes del elenco del programa de TV Azteca recurrieron a sus redes sociales para expresar sus sentimientos respecto a la pérdida.

El 20 de febrero por la noche en la cuenta oficial de X de ‘Ventaneando’, que se dio a conocer la muerte de Daniel Bisogno, quien perdió la vida a los 51 años tras un trasplante de hígado que se realizó en septiembre y del que nunca se pudo recuperar.

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado. ‘Ventaneando’ está de luto . Se fue uno de nuestros miembros más destacados. Descanse en paz. Honraremos su recuerdo siempre“, se reveló en redes sociales.

Conductores de ‘Ventaneando’ expresan en redes su dolor ante la muerte de Daniel Bisogno

Conductores que forman y formaron parte del elenco de ‘Ventaneando’ se hicieron presentes en redes para dedicarle unas palabras a quien fue su compañero:

Pati Chapoy:

Con inmensa tristeza informo que Daniel Bisogno falleció.

Pedro Sola:

El fallecimiento de Daniel Bisogno es muy triste, para mí ha sido así desde que se enfermó y empezó con este calvario tan largo y que lo hemos vivido con él. En paz descanse nuestro amigo querido, hemos perdido a un gran tipo.

Mónica Castañeda:

Te amo Muñeco.

Aurora Valle:

Me invade el recuerdo y la nostalgia, pero sobre todo una tristeza enorme… me quedo con todo lo bueno y divertido que vivimos juntos durante muchos años… Muñe, descansa en paz.

Ricardo Manjarrez:

Los últimos años para Danny fueron complicados y estuvieron llenos de muchos retos, sin embargo siempre se mostró positivo y con la mejor de las actitudes para recuperarse y volver a hacer lo que más amaba: conducir ‘Ventaneando’ y desde luego reencontrarse con su hija y su familia.

Hoy sabemos que no volverá y duele, pero me quedo con todas las risas y consejos que me dio cuando llegué a la sala de ‘Ventaneando’ y me recibió con una gran sonrisa apoyándome siempre para mejorar.

Harán falta sus chistes, ocurrencias y hasta sus papitas regadas por todos los sillones del foro. Hará falta, mucha. Descansa en paz querido Danny y solo me queda agradecer el tiempo que pude compartir contigo.

Linet Puente:

Ahí estaremos para despedirte, Dani querido.

Atala Sarmiento

¡Qué maravilloso fue reírse a carcajadas junto a Daniel! Qué suerte tuve de que me dejara abrir la puerta para asomarme un poco más allá de lo que todos veían en él como un personaje de la televisión, porque no lo hacía con todo el mundo. Con Daniel trabajé durante años, pero sobre todo compartí muchas cosas. Fuimos cómplices y una gran mancuerna en el set de televisión y buenos amigos durante mucho tiempo.

Gracias a la vida por haberme dejado estar al lado de Daniel y vivir a su lado tantas inolvidables experiencias que hoy son tesoros en mi corazón. A Daniel lo voy a extrañar siempre y lo voy a querer toda la vida.