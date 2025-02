Daniel Bisogno le temía a la muerte y pidió llevar un objeto preciado a su tumba

Tras la muerte de Daniel Bisogno, se revivió una entrevista en la que reveló tenerle miedo a la muerte y aseguró que deseaba que en su tumba lo acompañara uno de los objetos más preciados que tenía, el cual está relacionado con su hija Michaela.

El 20 de febrero por la noche se dio la noticia del trágico deceso de Daniel Bisogno a los 51 años de edad. El conductor de ‘Ventaneando’ perdió la vida tras una larga batalla contra las complicaciones de salud que le surgieron tras un trasplante de hígado que se realizó en septiembre de 2024 del que nunca logró recuperarse.

“Con la más profunda tristeza lamentamos informar una noticia que nunca hubiéramos querido dar: nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado. ‘Ventaneando’ está de luto . Se fue uno de nuestros miembros más destacados. Descanse en paz. Honraremos su recuerdo siempre“, comunicó ‘Ventaneando’ en sus redes sociales.

Daniel Bisogno tenía miedo de morir

Con la noticia de la muerte de Daniel Bisogno, Alberto Tavira revivió una entrevista que le realizó en el pasado, en la que el apodado ‘Muñeco’ confesó tenerle miedo a morir. “Procuro no pensar en el final aunque lo tengo presente diario”, aseguró y confesó que la vejez le asustaba: “La vejez es algo que me pone tenso porque lo veo con mis papás, como comienzan a perder capacidad para algunas cosas o reflejos para otras, memoria. Sí es algo que da miedo”.

“La muerte me da mucho miedo, porque además soy muy escéptico, no soy creyente. Entonces es aventártela de a Hidalgo. La gente cree en muchas cosas y así es más fácil entender el significado de la muerte, de que hay un más allá y de que te va a ir mejor que aquí. Y yo soy de la idea de que cuando se acaba, se acaba”, sentenció.

Alberto Tavira le preguntó qué objeto le gustaría llevarse después del juicio final, a lo que él respondió: “Tal vez me llevaría el chupón de mi hija, por ejemplo, para que donde vaya no se me olvide la experiencia que es ser papá”.