Esta es la razón por la que la hija de Daniel Bisogno no lleva su apellido

El famoso conductor de la televisión mexicana, Daniel Bisogno, falleció a la edad de 51 años tras presentar una falla multiorgánica a causa de una bacteria resistente en las vías biliares, poco tiempo después del transplante de hígado al que fue sometido tras el diagnóstico de cirrosis no alcohólica.

En el año 2023 fue internado de emergencia por una ruptura de varices esofágicas por un bloqueo en el flujo sanguíneo del hígado, haciendo ésta una intervención de alto riesgo, lo que provocó que bajará drásticamente de peso, situación que sorprendió a la opinión pública.

Bisogno no tuvo funeral como lo han tenido otras figuras públicas, según con información de Sale El Sol, la familia del famoso decidió no tener ninguna ceremonia que no fuera dentro de TV Azteca o realizado por la televisora, esto se debió por los comentarios de odio y burlas que el conductor recibió tras su fallecimiento.

Fue cremado en la mañana siguiente de su deceso y sus cenizas fueron llevadas al Centro Cultural Teatro 2, en el que asistieron sus compañeros de programa Ventaneando, programa en el que estuvo casi 30 años, al igual que otros colegas y familiares para rendirle homenaje.

Daniel Bisogno será homenajeado en el Centro Cultural

Su hija no lleva el popular apellido

Tras su muerte varias interrogantes han surgido, entre ellas quiénes serían los herederos, el sueldo que percibió mensualmente y de cuánto es el patrimonio que él ha dejado. Para esto debemos recordar que su hija Michaela era el motor de su vida, siendo la persona que más apreciaba y a la que dejó asegurada hasta que ella termine sus estudios universitarios.

En una entrevista con Pati Chapoy, la periodista mencionó que la heredera universal de la fortuna de Daniel es Michaela Aguilar, quien próximamente cumplirá años.

Pero ¿Por qué su hija no lleva su apellido? Esto se debe a que el apellido Bisogno es el materno, por lo que no pudo heredarlo como hubiera querido, la niña lleva el apellido Aguilar de la parte paterna, sin embargo, si más adelante sigue los pasos de su padre en el medio, ella podría considerar usarlo sin problema alguno.