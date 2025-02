Luisito Comunica rompe el silencio y explica qué enfermedad le impide caminar

Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es uno de los youtubers más vistos en todo el mundo y esto se debe, en gran parte, a sus videos de viajes y estilo de vida. Desafortunadamente ‘El Pillo’ sorprendió a sus seguidores al compartir, mediante su cuenta de Instagram, que se encontraba hospitalizado debido a fuertes dolores de espalda.

En su publicación, Luisito mencionó que se le había detectado un problema grave en la espalda, aunque no especificó el diagnóstico exacto. A pesar de la difícil situación, el también empresario se mostró optimista y agradeció el apoyo de sus seguidores, así como los cuidados del personal médico.

Días después, Luisito compartió un video en sus historias de Instagram donde mostraba que ya podía ponerse de pie y caminar con ayuda de un soporte lumbar. En el video, Luisito expresó su alivio y felicidad por los avances en su recuperación, aunque reconoció que aún le falta camino por recorrer para volver a caminar sin problemas.

Luisito Comunica explica por qué no puede caminar de manera normal

En las últimas horas se comenzó a popularizar la nueva grabación del creador de contenido en donde se sinceró con sus millones de seguidores para explicar qué fue lo que le sucedió y por qué no puede caminar: “Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien. Y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele”, explicó.

Asimismo, ‘El Pillo’ sumó: “Estuve dos semanas bien activo, caminando por montañas, caminando por la nieve, saliendo a bailar a raves extremos, caminando diez horas al día como suele ser, dándole a mi cuerpo al máximo, viviendo mi vida al full, nada de señales daba a mi cuerpo, todo en orden, y fue justo cuando regresé de esa travesía”.

Después de los malestares y visitar a un quiropráctico, Luisito optó por acudir al médico y realizarse diversos estudios, mismos que mostraron unas hernias en los discos de su columna que se desarrollaron durante varios años.

“Las razones por las cuales esto puede pasar es una, que es la más común, obesidad, que pesas más de lo que tus huesos pueden soportar, cosa que no aplica a mí. Tener tabaquismo crónico, es decir, que fumes de verdad, pero un chin**, un chin**, que la nicotina ya te ha dañado la estructura ósea, cosa que, pues, la verdad tampoco aplica a mí... El chiste es que la única que aplica a mí, a la perfección, es que tengo la columna demasiado derecha. Entonces, básicamente, me comentó: ‘Luisillo, tú estás condenado a tener esto desde que naciste’”, finalizó.