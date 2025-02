“Duele mucho”, Angélica Vale comparte su último recuerdo con Daniel Bisogno

Las reacciones por la muerte de Daniel Bisogno siguen surgiendo dentro de la farándula mexicana, por lo cual durante su conferencia de prensa, Angélica Vale y Angélica María se conmovieron al compartir su último recuerdo con el famoso conductor de televisión.

El presentador de ‘Ventaneando’ se caracterizó como una de las personalidades más populares de la televisión, es por ello que su repentino deceso ha causado conmoción dentro de la industria del entretenimiento en México, por lo cual distintas personalidades se han pronunciado.

Daniel Bisogno

Angélica Vale comparte su último recuerdo con Daniel Bisogno

Previo a su presentación en el Auditorio Nacional con ‘Las Angélicas Show’, Angélica María habló sobre la forma en la que fue construyendo su relación con Daniel Bisogno, mismo al que vio crecer dentro de la industria del entretenimiento.

“Era mi sobrino, tercero, cuarto, por el lado de mi abuelito, no nos veíamos casi nunca, son de esas familias lejanas y de pronto entra al teatro con nosotros, de niño, de jovencito y ahí descubrió que quería estar delante de una cámara. Que bueno era, tenía una gran personalidad, los bailables los adaptaba a los adaptaba a su personalidad, ahí nos hicimos muy amigos de la familia, aprendimos a querernos, por eso es muy doloroso”, dijo.

Asimismo, Angélica Vale compartió el último recuerdo que tienen con Daniel Bisogno, señalando que estuvo en su presentación en el Pepsi Center de la Ciudad de México, por lo cual pudieron disfrutar de su compañía; sin embargo, resaltaron el dolor que experimentan por su pérdida.

“La última vez que estuvimos en el Pepsi Center fue a vernos, ahí nos dimos de abrazos, besos, me dio tanto gusto verlo, tenía mucho que no nos veíamos y me dio tanto gusto verlo y como sabíamos que había estado enfermo nos dio tanto gusto verlo y duele, duele mucho”, comentó.

Cabe destacar que Angélica Vale y Angélica María se presentarán juntas el próximo 24 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como parte de su espectáculo ‘Las Angélicas Show’, mismo con el que prometen deleitar al público con algunos de los éxitos musicales que han marcado su carrera.