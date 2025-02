La muerte de Daniel Bisogno sigue generando reacciones y especulaciones en torno a sus últimos meses con vida, por lo cual, recientemente su exesposa compartió los motivos por lo cuales comenzó la crisis de salud del famoso conductor.

El presentador de ‘Ventaneando’ se caracterizó como una de las personalidades más populares de la televisión, es por ello que su repentino deceso ha causado conmoción dentro de la industria del entretenimiento en México.

Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio Instagram. @bisognodaniel / @crisrpb88 (Instagram. @bisognodaniel / @crisrpb88)

Expareja de Daniel Bisogno revela por qué comenzó la crisis de salud del conductor

Como parte de las declaraciones que siguen ofreciendo, Cristina Riva Palacio, exesposa del conductor, ofreció una entrevista para Matilde Obregón, en donde reveló que la crisis de salud del conductor habría comenzado por sus constantes cambios de peso, ya que Bisogno intentaba mantenerse delgado.

“Sí, por desgracia Daniel siempre tuvo, mira yo lo conocí muy gordo, cuando yo me embarazo, él subió más que yo de peso, nomás que a mí sí me quitaron a la chamaca a él no, para nuestra boda él bajo 25 kilos, si no mal recuerdo, luego me embarazo y los volvió a subir, o sea porque no estamos hablando que subía dos kilos y bajaba dos kilos, estamos hablando de 20 kilos”, aseguró.

En este sentido, la expareja de Daniel explicó que el presentador de televisión nunca tomó ningún tipo de pastilla para adelgazar, pero los constantes cambios en su peso afectaron a su hígado, además de señalar que nunca hacía ejercicio ni se sometía a chequeos médicos.

“Él quería ser delgado. Pero subía y bajaba como yoyo el pobre, probó todas las dietas. Pastillas para adelgazar no. Lo que empezó a afectar el hígado fue por haber subido y bajado tanto de peso y porque nunca tuvo un cuidado, eso es una realidad, o sea no fue una persona que hiciera ejercicio, no fue una persona que se mantuviera sana, no fue una persona que se hiciera chequeos”, explicó.

¿Qué es una falla multiorgánica, posible causa de muerte de Daniel Bisogno?

Al respecto, una falla multiorgánica es una condición grave en la que dos o más órganos vitales fallan simultáneamente; esta complicación puede ser desencadenada por una variedad de factores, como infecciones graves, traumatismos, enfermedades crónicas o complicaciones quirúrgicas. La falla multiorgánica es una condición compleja y potencialmente mortal que requiere atención médica intensiva.

La falla multiorgánica se caracteriza por una serie de síntomas que varían dependiendo de los órganos afectados; sobre esto, algunos de los síntomas más comunes incluyen dificultad para respirar, disminución de la función renal, alteraciones neurológicas, problemas de coagulación y fiebre.

Daniel Bisogno Imagen de Instagram: @bisognodaniel

El tratamiento de la falla multiorgánica se centra en abordar la causa y en brindar un soporte a los órganos afectados. Esto puede incluir el uso de antibióticos especiales para tratar infecciones, la administración de líquidos y medicamentos para mejorar la función renal, y la ventilación mecánica para ayudar a respirar al paciente.

En algunos casos, puede ser necesario realizar un trasplante de órganos para reemplazar los órganos dañados; sin embargo, cabe destacar que la falla multiorgánica es una condición grave con una alta tasa de mortalidad.