A casi una semana del deceso de Daniel Bisogno, Michaela, hija del conductor, celebra su noveno cumpleaños con un sinfín de sentimientos, por lo cual ante el ambiente de luto que aún se mantiene en su familia, Alex Bisogno compartió una serie de fotografías inéditas con motivo del festejo de la pequeña.

La muerte del famoso actor sigue resonando en distintos espacios públicos, tomando en cuenta la trayectoria que construyó dentro de la industria del entretenimiento mexicano, es por ello que diversas personalidades siguen conmovidos por su partida.

Daniel Bisogno Michaela Bisogno, hija de Daniel Bisogno, dice adiós con un homenaje lleno de amor y valentía (Instagram)

Hermano de Daniel Bisogno comparte fotos inéditas por el cumpleaños de la hija del conductor

Después de varios días de la muerte del conductor y con motivo del cumpleaños de su hija Michaela, Alex Bisogno compartió una serie de fotografías inéditas para felicitar a su sobrina, misma a la que ha demostrado su apoyo incondicional ante la situación que atraviesan.

“Feliz cumpleaños Michaela. Te amamos tanto mis gordita chula”, escribió en una de sus publicaciones desde su cuenta de Instagram.

Cumpleaños de la hija de Daniel Bisogno (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, las fotografías que compartió Alex Bisogno generaron un sinfín de reacciones de parte de los usuarios, los cuales siguen expresando su tristeza por la pérdida del conductor de ‘Ventaneando’.

Daniel Bisogno protege a su hija Michaela tras dejar herencia

Como parte de la información que sigue surgiendo por el fallecimiento de Daniel Bisogno, usuarios de redes sociales revivieron una de las entrevistas que ofreció el conductor a la periodista, misma que lo cuestionó sobre la forma en la que habría protegido a su hija Michaela.

“Totalmente Pati”, a lo que Pati Chapoy comentó, “¿Ya fuiste con el notario? Daniel, aunque estemos sanos y me incluyo, no es garantía para que no nos vayamos al otro mundo, por eso te lo pregunto”.

Hija de Daniel Bisogno ya se enteró de la muerte del conductor Ya fue informada

En este sentido, después de haber librado una serie de complicaciones, Daniel Bisogno aseguró que su hija estaba completamente protegida, ya que cuenta con un seguro y con lo suficiente para terminar con su educación.

“Primero que nada tiene seguro, que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que termine. Lo que he trabajado, es lo malo, si trabaja usted de más, luego se lo gasta en el doctor, no conviene la inversión”, aseguró.

Asimismo, sobre todo lo que consiguió con años de trabajo en televisión y teatro, Daniel Bisogno aseguró que todo sería para su hija y para sus padres en caso que perdiera la vida antes que ellos.

“Básicamente lo mucho o poco que he logrado es única y exclusivamente para ella y para ayudar a mis papás en caso que eso fuera a suceder, yo espero que no”, dijo.