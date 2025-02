Julio Preciado, preocupado por las amenazas al Grupo Firme

El cantante sinaloense Julio Preciado fue homenajeado en la Arena Coliseo de Guadalajara con un mural en su honor, rodeado de imágenes de sus luchadores favoritos. Sin embargo, durante el evento, no pudo evitar hablar sobre la creciente violencia en Tijuana y Sinaloa, que ha afectado a varios exponentes del regional mexicano.

Preciado expresó su inquietud ante las recientes amenazas contra artistas del género, como Grupo Firme, Natanael Cano y Fuerza Régida.

“En lo personal, creo que al gobierno se le está saliendo de control esta situación. ¿Qué culpa tienen los artistas? Sea quien sea. No estoy diciendo que esto sea algo contra Grupo Firme en particular, pero ahora, si cantaste alguna canción o mencionaste a alguien, ya es motivo para que no te dejen trabajar.”

El cantante también mencionó los recientes actos de violencia en Tijuana, donde presuntamente dejaron una cabeza humana en un puente con amenazas directas a Grupo Firme.

“A Natanael Cano ya lo amenazaron en Tijuana. A Fuerza Régida también y a muchos otros artistas les han prohibido tocar en la ciudad. Hoy (martes) dejaron una cabeza en un puente para que Grupo Firme no se presente. No sé a dónde vamos a llegar con esto. La situación está muy complicada. Esto afecta a muchas familias”, señaló.

Preciado también habló sobre la amenaza a Grupo Firme y a quienes trabajan en la organización de sus eventos.

“En Mazatlán dejaron una manta amenazando a Grupo Firme, diciendo que hasta al que infla los globos lo van a matar. ¿Qué está pasando? Las familias que planeaban ir a su concierto, ¿qué van a hacer ahora? Ojalá solo sea una falsa alarma, que haya sido un demente o alguien sin sentido que puso la manta. Pero lo de la cabeza en Tijuana es muy delicado. Ojalá las autoridades actúen antes de que esto se salga aún más de control”, puntualizó.

Finalmente, el intérprete de música regional mexicana señaló que él nunca ha recibido amenazas, ya que su repertorio no incluye corridos dedicados a personas en particular. Sin embargo, enfatizó que la violencia está poniendo en riesgo el trabajo de muchos músicos.

“Nunca me ha tocado grabar o cantar canciones dedicadas a alguien en especial. Siempre he sido muy genérico con los corridos, pero esto afecta a toda la industria. Es momento de que las autoridades intervengan, porque si esto sigue así, pronto no vamos a poder trabajar ni hacer conciertos”, finalizó.