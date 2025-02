Pasteles, polémica y poder: razones para ver Qué huevos, Sofía

La comedia mexicana Qué huevos, Sofía llega a las salas de cine con un elenco que desde la publicación de su póster generó diversas reacciones entre el público, especialmente por la participación de Sergio Mayer, Ricardo Peralta y Yanet García.

Qué huevos sofía llega a las salas de cine con un elenco polémico (Foto: Cortesía Cinépolis Distribución)

“Entiendo cómo es este medio y sé que la polémica es inevitable, especialmente cuando figuras como Sergio y Ricardo han pasado por realities que los exponen de una manera muy cruda. Si todos tuviéramos cámaras en casa, seguramente mostraríamos nuestros peores momentos. Pero, a nivel profesional, ambos son personas increíbles y compañeros de trabajo espectaculares. En ningún momento mostraron actitudes de divos o de falta de compañerismo. Sergio, con su trayectoria, tiene una personalidad fuerte, y Ricardo es sumamente carismático. Sí, el póster puede impactar por los nombres que aparecen, pero creo que vale la pena darle una oportunidad a la historia porque sus personajes son entrañables”, explicó Giovanna Romo.

La actriz, quien interpreta el papel principal, se siente orgullosa de dar vida a Sofía: “Es un personaje con mucho carácter, con fuerza y con una historia que, además de divertida, es muy actual. Habla de mujeres empoderadas que buscan crecer tanto a nivel laboral como personal”.

Al preguntarle si en su vida ha experimentado momentos de enojo o ha tenido que contener sus emociones, la actriz confesó:

“Muchas veces. Creo que el mayor reto del ser humano es controlar sus emociones. Todos hemos pasado por situaciones difíciles con la familia, la pareja o los amigos. Antes era más rebelde e impulsiva, creía que decir las cosas sin filtros era lo mejor. Con el tiempo, entendí que a veces, en lugar de comunicarnos, nos descargamos, y eso puede romper vínculos. He aprendido a expresarme de una manera más sana”.

Bajo la dirección de Carlos Santos (Señora Influencer y Chilangolandia), ¡Qué huevos, Sofía! cuenta la historia de una mujer que lo da todo por la empresa donde trabaja, hasta que el puesto que le habían prometido es otorgado a la sobrina del dueño. Harta de la injusticia, Sofía, junto con otros compañeros que también han sufrido el maltrato de su jefe, decide renunciar y abrir su propia pastelería. Sin embargo, su exjefe no se quedará de brazos cruzados y hará todo lo posible para verlos fracasar.

<i>“Es una película muy actual, porque todo el mundo está buscando tener una vida más digna, más tranquila, poder viajar, poder no vivir apretado en gastos que te alcance. Entonces es una lucha, pues digamos que universal y con un toque mexicano muy divertido”.</i> — Carlos Santos, director

Sergio Mayer y su primer villano en cine

El último personaje en ser elegido fue Maciel, el antagonista de la historia. Se consideraron actores como Jorge Salinas o Michel Brown, pero días antes del rodaje, Sergio Mayer salió de La Casa de los Famosos y fue confirmado para el papel.

“Fue maravilloso interpretar a un villano en la pantalla grande. Me divertí mucho con este papel porque aborda temas como el feminismo y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Si el público me odia, significa que hicimos un buen trabajo. Además, tuve una gran química con Giovanna Romo, lo que ayudó a transmitir el crecimiento y la fortaleza de Sofía. Me gustó mucho que la historia no es la típica comedia, sino que deja un mensaje interesante”, expresó Mayer.

Abuso de poder y lucha por la independencia

Giovanna Romo destacó que la película muestra la lucha contra el abuso de poder en el ámbito laboral.

“Todos hemos estado expuestos a jefes abusivos o maltratadores, sin importar el género. Lo que impacta aquí es ver a una mujer enfrentándose a su jefe sin miedo. Muchas veces no denunciamos por temor a perder el trabajo o porque tenemos una familia que sostener. Me encanta que Sofía decida cambiar su vida, emprender y rodearse de personas que la apoyan para lograr su sueño”, dijo la actriz.

Para Ricardo Peralta, esta experiencia en cine fue un reto.

“No me considero actor, así que fue un doble trabajo. Pero lo disfruté mucho porque hubo mucha apertura para improvisar y hacer la comedia más orgánica y fluida. Todo en la vida hay que hacerlo con huevos, es decir, con valentía y convicción”, comentó.

Por su parte, el director Carlos Santos explicó que la historia se centra en el viaje de Sofía hacia la independencia financiera.

“Es una mujer que decide dejar su trabajo y convence a sus compañeros de hacer lo mismo para iniciar su propio negocio. En el proceso, enfrentan muchos obstáculos, pero es una historia con la que cualquiera se puede identificar. ¿Quién no ha odiado alguna vez a su jefe o ha querido ganar más dinero? Es una comedia muy divertida, actual y con un toque muy mexicano”, señaló el cineasta.

¿Cuándo se estrena Qué huevos, Sofía?

27 de febrero en las salas de cine.

Personajes de la película

Giovanna Romo es Sofía

Sergio Mayer es Maciel

Liliana Arriaga La Chupitos es Charo

Yanet García es Pamela

Priscila Arias La Fatshionista es Lupita

Ricardo Peralta es Huidobro