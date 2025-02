Sigue el escándalo: Pedro Ferriz arremete contra Alex Bisogno | VIDEO

Tras el deceso de Daniel Bisogno, el pasado 20 de febrero a la edad de 51 años, a causa de una falla multiorgánica por una bacteria resistente a los antibióticos administrados, el mundo del espectáculo se vistió de negro para rendirle homenaje a la trayectoria del famoso que marcó la televisión abierta.

Después de luchar cerca de dos años con problemas de salud al haber sido diagnosticado con cirrosis y ser ingresado al hospital por una complicación de la misma enfermedad que le provocó la ruptura de varices esofágicas y someterse a un transplante de hígado que complicaría aún más su estado físico, finalmente murió en el Hospital Los Ángeles mientras se encontraba en terapia intensiva.

Pero la noticia del deceso no despertaría para todos mensajes de condolencias y paz, pues algunos famosos y usuarios de redes sociales lanzarían fuertes comentarios contra el ex conductor de Ventaneando, supuestamente justificados por las actitudes que Daniel Bisogno tuvo en vida.

Pedro Ferriz Hijar arremete contra Daniel Bisogno

Fue el periodista político, Pedro Ferriz Hijar, quien al darse a conocer la noticia de la muerte de su colega de profesión, Daniel Bisogno, publicaría un escandaloso tuit con una fotografía del ex conductor, en éste dejaría ver el malestar que sintió siempre por ‘El muñe’.

“Pues se nos fue. Nos vemos en el infierno, ahí te esperan tus demonios, Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda tu vida”, escribió Ferriz.

Este hecho trajo consigo la pregunta a Alex Bisogno sobre lo qué pensaba tras los dichos de Ferriz, pero el hermano del fallecido conductor no fue controversial al responder sobre lo escrito por el periodista:

“Que Dios lo bendiga, yo espero que nunca tenga un familiar enfermo porque hasta que tú vives una situación como ésta, entiendes el verdadero significado de las palabras, el verdadero significado de la vida. Que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien”,

Pedro Ferriz se lanza contra Alex Bisogno

Al parecer Pedro Ferriz continúa en la disputa contra Bisogno, ahora al responderle a Alex, quien es hermano del fallecido conductor de Ventaneando. En esta ocasión Hijar realizó un video publicado en la red social de X en el que arremetió fuertemente:

“Mira Alexito, lo primero que te quiero decir es que no eres único, muchos hemos tenido familiares enfermos, claro que nos damos cuenta de esas cosas. Después me dices que no te das cuenta del valor de las palabras y eso es justamente el problema que tenía tu hermanito, que no medía el valor de las palabras.

Hace ya más de cinco años, tu hermano Daniel Bisogno, salió con una mano en los huev*s a afirmar que yo había tenido una relación presuntamente con una transexual del nombre Renata Altamirano (...) que no tenía la más minima dimensión de el valor de las palabras y valiendole perfectamente madr*s cuáles iban a ser las repercusiones.

Hace más de 5 años no me dejan a mi de estar chingand*, no dejan a mi esposa María, no dejan a mis hijos por lo que el hijo de put* de tu hermano decidió afirmar en un medio televisivo de alcance nacional.

Yo le canté este tiro a tu hermano cuando estaba vivo y se lo vuelvo a cantar".

