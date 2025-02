Cynthia Klitbo, al borde de la muerte, asegura su testamento

Cynthia Klitbo es una de las artistas con una larga trayectoria en el mundo artístico, pero recientemente alarmó a sus seguidores al aparecer grabando mientras se encontraba en la cama de un hospital.

Fue a través de una transmisión en vivo en Instagram que la actriz reveló que había sido víctima de una picadura araña viuda negra, narrando cómo fue el suceso desde el inicio hasta el diagnóstico oportuno que le salvaría la vida.

La reconocida villana de telenovelas contó que en un principio creyó que solamente se había tratado de una araña de gran tamaño, pero fue en el médico cuando le dijeron que había sido una de las arañas más mortales, por lo que de no haberse atendido a tiempo, habría fallecido.

“Me picó una put* viuda negra. Me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico me hubiera podido petatear. No lo puedo creer, por eso me dijo el nombre científico, para no espantarme“.

A pesar de que la artista no tuvo graves consecuencias ni complicaciones, la situación hizo que se replanteara su vida, asegurando que por el momento no tiene muchas cosas en orden para el día de su muerte.

Los detalles del testamento tras picadura de araña

Fue en una reciente entrevista con Sale el Sol que la protagonista de ‘Atrévete a soñar’, compartió que tras la estafa de la que fue víctima y la picadura de la viuda negra, comenzó a reflexionar sobre la muerte, pese a que ya tiene el testamento listo, no es un tema que ha hablado con su hijo.

“Mi hija está testada y todo está en orden, el problema son los detalles como estos. ¿Dónde vas a buscar el testamento? Nunca le he enseñado, ella no sabe cuántas propiedades, cuáles están pagadas, cuáles no".

De acuerdo con Cynthia, su hija tiene todos los gastos cubiertos si es que llega a faltar, pero hay algunos detalles que hasta el momento no había contemplado de no haber sido por la picadura de la viuda negra.

“Mi hija tiene un seguro de vida si yo me muero y tiene propiedades, pero ¿cómo le va a pagar a las muchachas la semana que viene? Nunca se me había ocurrido que tuviera una cuenta, todo te enseña, y a mí esto me enseñó“.

Finalmente comentó que más allá del tema económico, considera que aún le faltan muchas cosas por compartir como madre e hija, situaciones que no han abordado por completo.

Aquí puedes ver la entrevista completa: