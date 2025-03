¿Ángela Aguilar abortó hijo de Nodal? Youtuber filtra pruebas

Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan siendo objeto de polémica, pues esta vez un youtuber aseguró tener pruebas sobre el aborto que se practicó la hija de Pepe Aguilar. El creador de contenido mencionó que este incidente no es reciente, pues tuvo lugar “hace mucho" tiempo.

Desde queÁngela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación se volvieron acreedores a un sinfín de críticas de parte de internautas, pues el intérprete de ‘Botella tras botella’ comenzó su noviazgo con la cantante al poco tiempo de haber terminado con Cazzu, con quien tuvo una hija que en ese momento ni siquiera había cumplido el año de edad.

Esto aunado a las diversas declaraciones de la pareja, ha desatado escándalos muy grandes para la familia, de tal manera que la cantante de ‘Qué agonía’ incluso fue abucheada durante su presencia en los Kids’ Choice Awards, hecho que se volvió viral en redes sociales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal ¿Se están separando?

Ángela Aguilar habría abortado hace mucho tiempo

El youtuber conocido como Zorrito Youtubero recurrió a su cuenta oficial de Facebook para hacer pública información que le llegó sobre Ángela Aguilar y Nodal: “Desde hace varios días me ha llegado info de que, supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”.

Asimismo, publicó la captura de un mensaje de parte de Pepe Aguilar: “Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste, donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes”.

“Lo siento, pero no voy a dejar de dar mi opinión solo porque a un viejo rancio no le agrada mi forma de pensar. En lugar de perder el tiempo conmigo, mejor dele a aquella viuda del trabajador que estuvo con usted 21 años, el dinero que por ley le corresponde”, agregó el creador de contenido en una siguiente historia.

Historias de Zorrito Youtubero en Facebook

