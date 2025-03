¿Eres fan de los podcast? Conoce los más populares y su impacto en la cultura digital

YouTube ha alcanzado un hito importante: más de mil millones de usuarios activos mensuales en el contenido de podcasts. Este crecimiento refleja la evolución del podcasting como una forma de entretenimiento e información cada vez más relevante.

Durante el año pasado se vieron más de 400 millones de horas de podcasts al mes solo en televisores en la plataforma.

En México, los podcasts han ganado gran popularidad en los últimos años, especialmente en categorías como entretenimiento y música. Según el estudio The State of Podcasting in Latin America, uno de cada cuatro mexicanos con acceso a internet escucha podcasts al menos una vez por semana, lo que posiciona al país como uno de los mercados más importantes a nivel global.

Podcast en México (Taylor Weidman/Getty Images)

Los podcasts en video han dejado de ser una simple tendencia para consolidarse como una parte clave del entretenimiento digital. De hecho, YouTube se ha convertido en la plataforma más popular para escuchar podcasts en Estados Unidos, con más de 400 millones de horas vistas al mes en televisores.

Crecimiento de YouTube en el mundo del podcasting

Recientemente, YouTube anunció su compromiso con mejorar la experiencia de los oyentes y creadores de contenido en este formato.

“En YouTube seguimos enfocados en optimizar la experiencia tanto para los usuarios de YouTube Music como para los oyentes de podcasts, haciendo que la búsqueda, descubrimiento y consumo de contenido sean más accesibles que nunca. Además, cada vez más creadores se suman al Programa de Socios de YouTube, lo que les permite aprovechar nuevas oportunidades de monetización”, afirmó Tim Katz, Vice President, Partnerships, Podcasts de YouTube.

Los creadores de podcasts se han convertido en verdaderas estrellas digitales, generando contenido imprescindible para sus audiencias. Programas como La Entrevista con Yordi Rosado, Las Alucines de Lupita Villalobos y Kass Quezada (Quesito), o Bendiciones de Emisor Podcasting han impulsado la cultura digital, consolidando a YouTube como el epicentro del podcasting.

10 podcasts más escuchados en México en 2024

Según datos de Spotify, estos son los podcasts más populares en el país:

Las Alucines: Lupita Villalobos y Kass Quezada presentan un podcast de anécdotas y comedia, mezclando lo real con lo ficticio. Las Alucines en Vivo Tour iniciará el 21 de marzo en Monterrey y visitará Ciudad de México, León, Guadalajara, Mérida y Puebla, entre otras ciudades.

La J y la M: Dos hermanas conversan sobre la vida cotidiana y reflexionan con un estilo relajado y espontáneo.

Relatos de la Noche: Uriel Reyes comparte historias y leyendas urbanas de México e Iberoamérica.

Farid Dieck | Relatos y Reflexiones: Un espacio donde el cine y la psicología se combinan en reflexiones sobre la vida.

La Cotorrisa: Ricardo Pérez y Slobotzky abordan noticias y anécdotas con un estilo irreverente.

Hablemos de lo que existe: Relatos de terror y experiencias paranormales con una comunidad de oyentes fieles.

Penitencia: Saskia Niño de Rivera explora historias de personas en prisión y su proceso de reinserción social.

Creativo: Roberto Mtz entrevista a figuras destacadas en distintos ámbitos para conocer su visión de la vida.

Aterrados: Jason Thores ofrece historias de terror y misterio para los amantes del género.

Hermanos de Leche: Iván Fematt y Adrián Marcelo combinan humor negro con anécdotas polémicas.

Las claves en los podcast

El crecimiento del podcasting en México no solo ha cambiado la manera en que consumimos contenido, sino que también ha abierto nuevas oportunidades para la inversión publicitaria.

Negocio: Según PwC México, en 2023 la industria del podcast generó ingresos por publicidad de 34 millones de dólares, y se estima que para 2030 habrá 47 millones de oyentes y una inversión publicitaria de la misma cifra.

Impacto cultural: Podcasts como Mucha Muchacha han sido clave para visibilizar el talento femenino en la música mexicana. Además, la adaptación de podcasts a otros formatos, como series y películas, demuestra el potencial del medio para trascender el audio.

YouTube y el futuro del podcasting

En 2025, YouTube celebra 20 años conectando a millones de personas con contenido de calidad. Su apuesta por los podcasts sigue en ascenso, ofreciendo un espacio donde los oyentes pueden aprender, entretenerse e informarse, mientras los creadores encuentran nuevas formas de crecimiento y monetización.

Con un panorama en constante evolución, queda claro que el podcasting ha llegado para quedarse. Y con más de mil millones de oyentes en YouTube, el futuro de los podcasts en México y el mundo nunca había sido tan prometedor.