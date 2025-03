Adrián Marcelo es exhibido por comediantes que afirman “sigue en brote psicótico” tras LCDLFM

Adrián Marcelo arremetió contra dos comediantes que se ofrecieron abrir su show ‘Hermanos de Leche’, de tal manera que los humoristas le respondieron e incluso lo exhibieron al asegurar que sigue transitando por un brote psicótico que le provocó su participación en ‘La Casa de los Famosos México’.

Uno de los personajes más polémicos en la historia de los realities en México es Adrián Marcelo, pues sus constantes desplantes lo llevaron a abandonar repentinamente LCDLFM. De esta manera, se le señaló por misógino y manipulador, lo que a su vez le mereció que un par de recintos cancelaran sus presentaciones en vivo al lado de La Mole.

Los comediantes conocidos como El Tío Rober y El Cojo Feliz se ofrecieron a abrir sus shows ‘Hermanos de Leche’, no obstante, el regiomontano se negó e incluso los insultó, hecho que llevó al dúo de comediantes a enviarle un contundente mensaje en una transmisión de su programa ‘La hora feliz’.

El Tío Rober y El Cojo Feliz se defienden de Adrián Marcelo

A través del programa ‘La Hora Feliz’, los conductores enviaron una respuesta a los insultos por parte de Adrián Marcelo: “Nos quedó claro que ya no sabes ni a quién insultar para vender boletos, que esa es tu táctica. Crees que es humillante ofrecerte para abrir un show y eso es porque no creciste con comediantes. Eso es un acto de humildad, no de humillación. Pero no eres de este gremio, no le entiendes”.

“Para tu tristeza tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te mandara a la ver… en ‘La Casa de los Famosos’. Eres un sin talento que no le ha quedado de otra que presumir cuánto gana para sentir que eso es triunfar”, agregó El Tío Rober a su discurso.

De la misma manera, aseguraron que el youtuber continúa siendo víctima de un brote psicótico: “Entendemos que sigues en brote psicótico, que no ha disminuido ni un ápice a pesar de que tienes meses fuera del programa que te lo provocó; ese programa que según tu dominaste, pero todos entendimos hicieron contigo lo que quisieron. Ese programa que te estudió, te moldeó, te exhibió y cuando se dieron cuenta de que te habían frito el cerebro te tiró a la basura. Te diría que deberías entenderlo porque eres psicólogo, pero no tienes ya la obligación, dado que tu caso ya necesita un psiquiatra”.

Para concluir, aseguraron que el gremio de los comediantes no lo quiere: “Ojalá La Mole, el carnal que te introdujo a este gremio, pueda ayudarte y explicarte cómo funciona esto. Entiende, este gremio no te quiere, te utiliza”.