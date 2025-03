Karla Sofía Gascón confiesa que fue drogada en la entrega del Óscar; ¿cómo se encuentra?

Karla Sofía Gascón fue drogada en los Óscar. A dos días de la pasada entrega de los premios Óscar sus nominados siguen dando de qué hablar.

Tal es el caso de la actriz Karla Sofía Gascón quien estuvo nominada en la categoría de ‘Mejor Actriz’.

La protagonista de Emilia Pérez fue tema de conversación tras perder la estatuilla frente a Mikey Madison por la película ‘Anora’.

Además del chiste que hizo de ella el anfitrión de los premios, Conan O' Brien.

Ahora Karla Sofía ha hecho una polémica revelación que tiene que ver con que fue drogada al finalizar la entrega de premios.

Karla Sofía Gascón fue drogada en los Óscar

A través de sus historias de Instagram compartió que tras la entrega de los premios recibió un regalo por su nominación.

Dicho obsequio contenía papas y refresco, los cuales se comió sin percatarse del tipo de bedida que se tomó.

“De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es cansancio, me voy a la cama pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar”, contó Karla Sofía.

Imaginando que pasaría lo peor le pidió a un amigo que fuera con ella además de que comió dulce para intentar sentirse mejor, lo cual no ocurría.

Por lo que de inmediato comenzó a recibir lo que se había comido y descubrió que el refresco de limón que se tomó tenía THC, principal componente psicoactivo del cannabis.

“Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio”, finalizó la actriz trans.

Karla Sofía Gascón se ríe de las bromas en los premios Óscar

La actriz de Emilia Pérez ya había utilizado su cuenta de Instagram para referirse a las bromas que hicieron de ella y de sus tuits en la entrega de premios.

Además agradeció a la película por el aprendizaje que le dejó.