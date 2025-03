Katy Perry es ‘humillada’ por Lady Gaga tras cancelación masiva de boletos para su concierto

Lady Gaga anunció su concierto en México para el mismo día que Katy Perry, de tal manera que la intérprete de ‘Fireworks’ se enfrenta a la cancelación masiva de boletos para su show, pues al parecer su público prefirió conseguir una entrada para ver en vivo a nominada al Óscar.

Tras aparecer en ‘Venga la Alegría’ y volverse tendencia nacional por las actividades que realizó junto a los conductores, Katy Perry anunció su paso por México como parte de su gira mundial ‘The Lifetimes Tour’ con tres fechas para la Arena Ciudad de México, las cuales son el 23, 25 y 26 de abril.

Por otro lado, Lady Gaga confirmó su visita a México con su gira ‘Long Live Mayhem’ en un concierto que tendrá lugar el 26 de abril. La noticia rápidamente se volvió tendencia nacional y una gran cantidad de fanáticos expresaron su deseo por asistir a la presentación en vivo de la cantante en el Estadio GNP Seguros.

Lady Gaga Imagen de Getty Images

Público de Katy Perry vende su entrada para comprar boletos para Lady Gaga

El choque de las divas del pop se convirtió en tema de conversación en redes sociales, por lo que surgieron memes al respecto y comentarios como: “El lado positivo es que si no encuentras boletos para Lady Gaga siempre puedes ir al de Katy Perry”, “Hay gente que simplemente quiere ver el mundo arder” y “Fans del pop listos para una épica pelea”.

De esta manera, en X la cuenta oficial de Pop Crave reveló que se han reportado más de siete mil cancelaciones de boletos para el concierto de Katy Perry tras la confirmación del show de Lady Gaga para el mismo día. También es posible ver a diversos fanáticos intentando cambiar y vender los boletos para la cantante de ‘The one that got away’ con tal de ver a Gaga en acción.