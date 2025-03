La Venenito genera polémica al anunciar que se operará el busto: ¿Cuántos años tiene?

La venenito, influencer que saltó a la fama por no ocultar su identidad de género, anunció que se operará el busto, hecho que la volvió objeto de críticas, ya que usuarios de redes sociales argumentaron que aún no está en edad de someterse a una cirugía de ese tipo, pues todavía no cumple los 18 años.

Desde que su popularidad aumentó en redes sociales, Luis David González, mejor conocida como ‘La Venenito’, ha hecho muy evidente su identidad de género, pues reveló que se percibe como una mujer desde muy temprana edad. Asimismo, confesó que esto le ha costado ser víctima bullying en espacios como la escuela.

Además, la influencer se caracteriza por ser polémica, por lo que recientemente protagonizó un gran escándalo en el que se le señaló por no ayudar y burlarse de la Niña Matcha mientras estaba en estado de ebriedad y tirada en el piso. La Venenito dio su versión de los hechos, sin embargo fue duramente criticada.

La Venenito se operará el busto a pesar de ser menor de edad

La Venenito apareció en un video junto a su amiga Yoela Orozco, quien también es menor de edad, en el que explicó: “Próximamente con el mejor cirujano de León Guanajuato nos vamos a operar. Obviamente con consentimiento de nuestros papás. Yo me voy a hacer la nariz”.

El anuncio de Yoela fue complementado con las palabras de La Venenito: “Y yo el busto, claro. Con el consentimiento de mi mamá, obvio”.

Aunque ambas destacaron tener la aprobación de sus tutores, un debate sobre la edad adecuada para hacerse arreglos estéticos de este tipo se desató en redes sociales, pues La Venenito tiene 17 años de edad.

“Definitivamente esté muchacho está bien perdido y mal asesorado. Lo ven como una fuente de ingresos”, “Debería aumentar su autoestima”, “La importancia de la salud mental. Primero que vaya al psiquiatra”, “Lo único que le provocará será un bucle de disforia” y “Sigan haciendo famosa a gente sin talento”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.