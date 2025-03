Yeri Mua defiende de las críticas a Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal

Yeri Mua es una de las figuras más populares del entretenimiento, quien el último año también ha incursionado en la música urbana, siendo una de las pocas artistas femeninas dentro del reggaetón, al lado de Bellakath.

La veracruzana también se ha hecho conocida por las múltiples polémicas en las que ha estado envuelta, y sobre todo, por las declaraciones que ha realizado respecto a los temas que están en tendencia, caracterizándose por la forma en que se dirige a su audiencia.

Hace meses se dio a conocer una fuerte crítica que lanzó contra Ángela Aguilar, quien ha estado en la mira desde que se dio a conocer que mantenía una relación con Christian Nodal, un detalle que no ha sido bien visto por el público que seguía de cerca el idilio del sonorense con Cazzu, a tan solo unos meses de haber tenido a su hija.

Pero a la cantante de regional mexicano no solo le ha costado ser despotricada por parte de la audiencia y ganar reconocimiento internacional al casarse con el intérprete de Adiós amor, sino que también figuras públicas han hablado sobre este hecho.

Fue durante una transmisión en vivo a través de TikTok, en noviembre pasado, que la influencer dio su punto de vista sobre la situación de Ángela Aguilar, mencionando que no por ser mexicana iba a estar de acuerdo con la infidelidad.

“La verdad les voy a dar mi humilde opinión, hace rato se los dije, pero se los vuelvo a decir, no porque sea mexicana significa que apoye las infidelidades de otro y así, no. Yo mexicana, apoyo a mi querida argentina Cazzu, la verdad reina, diosa, todo lo que pasó, la neta mis respetos porque ella (ha estado) calladita y de Christian Nodal qué podemos decir... hombres”, declaró.

De igual forma, reveló que no podía sentir una mala emoción por la cantante de regional mexicano, pues ella comprendía lo que estaba pasando con la joven cantante.

“Pero miren, yo les voy a decir algo. No sé por qué, pero no puedo odiar a Ángela Aguilar. ¿Por qué saben qué? Es que más allá de que esté chiquita, yo creo que está pendeja, pero porque yo también lo he estado."

Yeri Mua se retracta

Fue a través de una entrevista en el programa Hoy que la cantante de reggaetón reveló parte de los proyectos que realizará, pero lo que más llamó la atención fue el hecho de que salió en defensa de Ángela Aguilar, comentando que Christian Nodal no ha sido señalado como lo ha sido su actual esposa:

“Creo que juzgan mucho a Ángela Aguilar porque está de moda juzgarla. Pero en vez de que juzguen al cabrón que se pone a hacer todas las cosillas, ¿no?”

La influencer reveló que lamenta el hecho de que las mujeres sean más señaladas que los hombres, pese a que ellos tienen acciones más duras:

“¿Y el hombre? A todos se les olvida juzgarlo a él.”

A continuación puedes ver el video: