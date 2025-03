¿Por qué liberaron a los presuntos ‘dealers’ de Imelda Tuñón?

La polémica en torno al caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue escalando desde que se dio a conocer que la costarricense interpuso una demanda contra su exnuera en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por presunta violencia familiar.

Los medios de comunicación comenzaron a cuestionar a las dos partes, al mismo tiempo que se informaba que el menor, José Julián, había sido puesto bajo el cuidado de su abuela paterna mientras se realizaban las investigaciones pertinentes para definir la custodia del infante.

Por un lado, Guardia aseguraba que Tuñón consumía sustancias ilícitas y entregó a las autoridades correspondientes una serie de grabaciones y fotografías que evidenciaban lo dicho, mientras que, por otro lado, la joven negaba tales acusaciones.

Las pruebas fueron publicadas por el periodista especialista en temas policiacos Carlos Jiménez, mejor conocido como ‘C4’, a través de su cuenta oficial de X. En estas se observaba a Imelda recogiendo paquetes de dudosa procedencia.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Juliancito vuelve con su mamá

El sábado 1 de marzo se dio a conocer que Imelda Tuñón ya se encontraba con su hijo. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando la joven publicó en Instagram una fotografía tomada de la mano de Juliancito, y la descripción dejó ver que había ganado la custodia:“Hoy ganó el amor. Hoy ganó la justicia. El día más feliz de mi vida fue cuando naciste, hoy es el segundo”.

Más adelante, Addis Tuñón, periodista de espectáculos, confirmaría la información a través de una transmisión en vivo realizada en su cuenta oficial de YouTube. Ese mismo día, Gustavo Adolfo Infante revelaría que un juez dictó una orden de restricción contra Maribel Guardia para que se mantuviera alejada del menor.

Detienen a supuestos ‘dealers’ de Imelda Tuñón

El 3 de marzo, una nueva noticia acechó el caso del heredero de Joan Sebastián, pues, de acuerdo con la información de Carlos Jiménez ‘C4’, las autoridades encargadas de la justicia en la Ciudad de México habían detenido a los supuestos traficantes que le distribuían drogas a Imelda Tuñón.

Sin embargo, tan solo dos días después, el mismo periodista reveló que Diego “N” y Gerson Jesuri “N”, acusados de entregar las sustancias ilícitas a la joven, habían sido liberados. En la misma publicación, el reportero compartió las supuestas conversaciones entre los traficantes, en las que mencionaban “querer asesinar” a Imelda por la polémica desatada con las grabaciones filtradas.

¿Por qué dejaron libres a los dealers?

El comunicador Gustavo Adolfo Infante compartió en el programa De primera mano las razones por las que los acusados quedaron en libertad. De acuerdo con el periodista, la información fue proporcionada por Carlos Jiménez ‘C4’.

“Carlos Jiménez me mandó un mensaje esta mañana y me dijo que, como era la primera vez que los detienen, creo que se les llama primodelincuentes, que no tenían antecedentes, les dieron esa ventaja o no sé, pero les dieron chance de llevar el juicio en libertad, nada más que se porten bien”, explicó Infante.