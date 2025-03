Fan de Kenia Os agrede a reportero al interior del aeropuerto de la CDMX

Kenia Os se volvió una de las cantantes más escuchadas en muchos países de Latinoamérica. Si bien la intérprete de ‘Malas Decisiones’ tiene grandes éxitos que la han llevado a ser tendencia en redes sociales, en las últimas semanas la artista ha estado envuelta en polémicas por su nueva relación con Peso Pluma.

Ahora, en los últimos minutos se comenzó a viralizar una grabación que muestra el preciso momento en que un sujeto, supuesta fan de la cantante, golpeó a un grupo de reporteros que intentaba obtener la nota en el aeropuerto de la Ciudad de México.

“Esto NO se puede permitir! NO a la violencia! Hoy un fan de Kenia Os golpeó a uno de nuestros camarógrafos de @multimediostv @telediariomx @chismorreotv y todo porque la famosa no quiso detenerse segundos, siendo que ella fue quien destapó su amorío con Peso Pluma … ojalá se castigue y se haga algo al respecto”, colocó la periodista Maria Luisa Valdes Doria.

“El problema radica en que ustedes la prensa engrandecen a estos seudo artistas, recuerden las palabras de residente ‘una cosa es ser artista y otra ser famosos’”, “Violento el señor por golpear a los periodistas y violentos los periodistas por no respetar el espacio personal de una persona que NO QUIERE DAR DECLARACIONES. Todos son violentos”, “Los periodistas son bien encimosos y no les importa estar encima de la gente que se quiere acercar al artista, siendo que ellos tienen sus momentos de prensa para hacerlo, pero aún así no dejan a los artistas! Mal mal mal” son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas en la publicación que ya suma mile de reproducciones.

